Eduardo Feinmann da respuesta a los mexicanos y a Sheinbaum Eduardo Feinmann responde a mexicanos y a Sheinbaum: esto dijo el argentino tras la polémica (X: @edufeiok y Cuartoscuro)

La indignación colectiva asedia al periodista argentino Eduardo Feinmann, quien se vio envuelto en una controversia tras lanzar una serie de comentarios de odio y xenofobia hacia México. Feinmann justificó sus agresiones bajo el argumento de que el pueblo mexicano le tiene envidia a Argentina, desatando una ola repleta de furia que escaló hasta los espacios gubernamentales de México.

¿Qué fue lo que dijo Eduardo Feinmann?

Durante una emisión de la cadena de televisión América 24, Feinmann fue cuestionado sobre a qué país apoyaría en el partido de México contra Inglaterra. Su respuesta no tardó en volverse viral por su violencia verbal: “Detesto a los mexicanos, los detesto con mi alma. Detestables esos tipos. La envidia que los mexicanos le tienen a los argentinos, no solamente en el futbol, en todo... quieren ser como nosotros”, afirmó el conductor en plena transmisión en vivo.

La postura de la Presidenta Claudia Sheinbaum en “la mañanera”

Ante los comentarios ofensivos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, abordó el tema en la mañanera de este 8 de julio.

“Es indignante”, sentenció la mandataria antes de exhibir el fragmento del video en Palacio Nacional. Asimismo, Sheinbaum dejó en claro que el periodista lanzó acusaciones sin ninguna prueba, pues previamente Feinmann había asegurado que la Selección de Ecuador fue amenazada por un cártel mexicano para perder contra México en el Mundial 2026, un rumor falso que el propio equipo ecuatoriano desmintió de inmediato.

Disculpas bajo la lupa: ¿Xenofobia o “cosa de futbol”?

Tras el repudio generalizado, el periodista argentino utilizó su espacio televisivo para emitir una disculpa pública:

“Hice un comentario que generó el enojo de millones de mexicanos. Y la verdad, tienen razón en enojarse conmigo. Quiero ser muy claro: no fue un comentario xenófobo, no fue un mensaje de odio. Estábamos hablando de futbol”, argumentó Feinmann para intentar matizar sus declaraciones.

El periodista agregó: “Cuando las palabras de uno lastiman a personas que nunca fueron el destinatario del mensaje, corresponde aclararlo. Lo hago de corazón, con el corazón en la mano. Lo que yo no tengo es desprecio por el pueblo mexicano”. Sin embargo, a pesar de asegurar que sus palabras se limitaban al ámbito deportivo, la audiencia mexicana ha cuestionado severamente la sinceridad de sus disculpas, señalando que referirse a una población entera como detestable trasciende por completo las canchas de futbol. ¿Lo habrá dicho de corazón? El público tiene la última palabra.