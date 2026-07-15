Enzo Fernández y iShowSpeed Perdonan tarjeta a Enzo Fernández y agreden a iShowSpeed: las nuevas polémicas de Argentina (EFE e Instagram: (@ishowspeed))

El ambiente previo a la gran semifinal entre Inglaterra y Argentina en la Copa del Mundo 2026 se encuentra al rojo vivo. Las tensiones no solo se limitan a la estrategia futbolística, sino que las polémicas arbitrales y los incidentes extra cancha han encendido el debate digital, poniendo bajo la lupa tanto las decisiones de los arbitros como el comportamiento de la afición albiceleste.

Las polémicas arbitrales de Enzo Fernández: ¿Le perdonaron la roja?

Durante el reciente encuentro mundialista de Argentinacontra Inglaterra, el mediocampista Enzo Fernández protagonizó una de las jugadas más discutidas del torneo al cometer una durísima falta sobre un jugador rival en los primeros minutos del encuentro. Pese a la gravedad de la entrada, el árbitro central decidió no sancionar la infracción ni mostrar tarjeta alguna, desatando una ola de reclamos por parte de analistas y aficionados en redes sociales, quienes exigían la expulsión inmediata.

Esta polémica revivió el debate sobre el criterio arbitral en el torneo. Los usuarios recordaron rápidamente lo sucedido en el partido de inauguración entre México y Sudáfrica, donde el jugador africano Themba Zwane fue expulsado con tarjeta roja directa tras cometer una infracción sumamente similar sobre un seleccionado mexicano. La disparidad en las decisiones ha dejado una clara sensación de injusticia entre los aficionados.

Agresiones y ataques racistas contra el streamer IShowSpeed en las gradas

La tensión del Mundial también se trasladó a las tribunas. Durante los compromisos de Argentina contra Cabo Verde y, posteriormente, frente a Egipto, y ahora en la semifinal contra Inglaterra, el famoso influencer y streamer estadounidense IShowSpeed vivió momentos bastante agridulces al ser agredido por sectores de la afición albiceleste.

A través de videos que se volvieron virales en plataformas digitales, se documentó cómo el creador de contenido fue blanco de insultos racistas, gritos de “fuera” y el lanzamiento de un vaso ya vacio y otros objetos mientras se encontraba en las gradas.

Ante la gravedad de las imágenes, la FIFA emitió un comunicado oficial condenando enérgicamente cualquier acto de racismo y discriminación, confirmando que se ha abierto una investigación para identificar y sancionar a los responsables de las agresiones contra el joven estadounidense. Sin embargo, como lo vivió el streamer ante la semifinal, aún fue un objetivo repleto de comentarios racistas y agresiones físicas.