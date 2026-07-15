Tianguis Mamá Lucha en Bodega Aurrera: estas son las mejores ofertas para ahorrar en tu despensa hasta el 16 de julio

Para muchas familias mexicanas, planear la despensa implica comparar precios y aprovechar las promociones disponibles en los supermercados. En ese escenario, el Tianguis Mamá Lucha de Bodega Aurrera se mantiene como una de las campañas más esperadas de la semana gracias a sus descuentos en productos frescos y de consumo diario.

Las promociones actuales estarán disponibles hasta el 16 de julio y abarcan distintas categorías como frutas, verduras, carnes, pescados, panadería y tortillería, con precios que pueden variar dependiendo de la sucursal y la ciudad donde se realice la compra.

Las ofertas que más llaman la atención esta semana

Entre los productos con mejor precio destacan varios alimentos que forman parte de la canasta básica y que suelen comprarse con frecuencia.

Frutas y verduras

Cilantro a $10.00mn.

Chile Cuaresmeño a $25.00kg.

Tomate Verde sin Cáscara a $36.90kg.

Sandía Roja a $12.00kg.

Jícama a $20.00kg.

Mango Paraíso a $24.00kg.

Manzana Red o Pink en Bolsa a $34.00pq.

Apio Orgánico a $39.90pq.

Aguacate hass a $59 el kilo.

Aguacate hass en malla a $34 el paquete.

Jitomate saladet a $20 el kilo.

Cebolla blanca a $42 el kilo.

Limón con semilla a $35 el kilo.

Limón sin semilla a $42 el kilo.

Limón con semilla en malla a $32 el paquete.

Limón sin semilla en malla a $38 el paquete.

Pepino a $22 el kilo.

Zanahoria a $16.50 el kilo.

Papa blanca alfa a $65 el kilo.

Cebolla morada a $44 el kilo.

Lechuga romana a $22 la pieza.

Calabacita japonesa a $34.90 el kilo.

Tomate verde en malla a $32.90 el paquete.

Nopal a $42.90 el kilo.

Apio a $38.90 el kilo.

Col blanca a $29.90 el kilo.

Betabel a $38.90 el kilo.

Perejil liso a $10 el manojo.

Espinaca a $13.90 el manojo.

Acelga a $12.90 el manojo.

Epazote a $16.90 el manojo.

Naranja de jugo a $40 el kilo.

Toronja a $29 el kilo.

Mandarina a $35 el kilo.

Piña miel a $20 el kilo.

Plátano Chiapas a $19 el kilo.

Plátano dominico a $42.90 el kilo.

Plátano macho a $38.90 el kilo.

Manzana red delicious a $38 el kilo.

Manzana gala a $54 el kilo.

Manzana pink lady a $57 el kilo.

Manzana granny smith a $53 el kilo.

Manzana gala en bolsa a $48 el kilo.

Perón golden en bolsa a $53 el kilo.

Pera danjou a $48 el kilo.

Mango atualfo a $42 el kilo.

Papaya maradol a $39 el kilo.

Guayaba a $50 el kilo.

Durazno a $58 el kilo.

Kiwi a $74 el kilo.

Ciruela a $66 el kilo.

Uva roja a $88 el kilo.

Chile poblano a $54 el kilo.

Chile serrano a $54 el kilo.

Champiñones a $99 el kilo.

Carnes, pollos y pescados

Pollo Entero a $36.00kg.

Alitas Adobadas a $79.00kg.

Pechuga con Hueso a $150.00kg.

Pechuga Corte Americano a $178.00kg.

Milanesa de Pechuga a $180.00kg.

Molida de Res 70/30 a $56.00pq.

Carne de Res Molida 80/20 a $61.00pq.

Carne de Cerdo al Pastor a $61.00pq.

Carne para amburguesa a $84.00pq.

Arrachera de Res Marinada a $179.00pq.

Pierna de Cerdo con Hueso a $57.00kg.

Chuleta Ahumada a $130.00kg.

Costilla para Asar a $158.00kg.

Estos precios forman parte de la campaña semanal y están sujetos a disponibilidad en cada tienda.

¿Cómo funciona el Tianguis Mamá Lucha?

El Tianguis Mamá Lucha es una campaña permanente de Bodega Aurrera enfocada en ofrecer descuentos semanales en alimentos frescos y productos de primera necesidad. Generalmente, las promociones comienzan los jueves y concluyen los miércoles de la siguiente semana.

La estrategia busca facilitar la compra de la despensa con precios competitivos en categorías esenciales, por lo que cada periodo presenta una selección distinta de productos en oferta. Además, los costos pueden cambiar dependiendo de la región o la sucursal.

Consejos para aprovechar mejor las promociones

Si tienes pensado hacer el súper en estos días, una buena estrategia es elaborar una lista antes de salir de casa y dar prioridad a los productos que realmente necesitas. También es recomendable comparar precios entre diferentes cadenas y revisar la vigencia de las promociones para sacar el mayor provecho a los descuentos disponibles.

Con alimentos frescos, frutas de temporada y varias opciones en carnes, el Tianguis Mamá Lucha se convierte una vez más en una alternativa para quienes buscan mantener controlado el gasto de la despensa sin dejar de llevar productos básicos a casa.