Robert Smith ¡Furia en el rock! Robert Smith destroza el show de medio tiempo al estilo Super Bowl del Mundial 2026 (Instagram: (@robertsmith))

A unas horas de que se dé el silbatazo inicial para la gran final de la Copa del Mundo en el MetLife Stadium, la polémica estalló fuera de las canchas. Robert Smith, el icónico líder y vocalista de The Cure, encendió las redes sociales al lanzar una dura crítica en contra del primer espectáculo de medio tiempo en la historia del torneo, calificando la iniciativa impulsada por la FIFA como un movimiento innecesario.

“¡Aaaaagh!”: El contundente reclamo del líder de The Cure contra Infantino

El músico británico utilizó las plataformas oficiales de la banda para manifestar su total rechazo al evento masivo que reune sobre el escenario a figuras de la talla de Madonna, Shakira, Justin Bieber y el grupo de K-pop BTS.

La molestia del intérprete de “Boys Don’t Cry” comenzó tras las declaraciones del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien catalogó el show musical como un paso “innovador” para el balompié internacional. La respuesta de Smith fue inmediata y fiel a su estilo directo: “AAAAAAAAAAAAAAAAAAGH”, publicó en un primer mensaje que rápidamente se volvió viral.

Ante la ola de interpretaciones y comentarios de los usuarios, el compositor de 67 años publicó un segundo texto para matizar sus palabras y especificar el verdadero blanco de su frustración.

“Para quienes todavía no lo entienden del todo: el punto no es realmente quién organiza o quién se presenta, sino la pésima idea de hacer un espectáculo de medio tiempo en una final de la Copa Mundial de futbol. Si ahora entienden un poco mejor mi ‘¡Aaaaagh!’”, puntualizó el artista.

Críticas políticas y dardos al “pan y circo” en el Estadio New York/New Jersey

La molestia de la leyenda del post-punk no se limitó únicamente a la estructura del evento el cual fue coordinado y organizado bajo la tutela de Chris Martin, líder de Coldplay. Smith también arremetió contra el protocolo oficial de la premiación, criticando abiertamente que el mandatario estadounidense, Donald Trump, planee estar en el palco de honor junto a la directiva del organismo para entregar el trofeo al nuevo campeón.

Un show de medio tiempo es inecesario

Mientras sus quejas resuenan en el entorno mundialista por las decisiones que emulan a las dinámicas del futbol americano, Robert Smith y el resto de los integrantes de The Cure se mantienen alejados de la justa deportiva, concentrados en su actual gira de conciertos por territorio europeo, donde recientemente abarrotaron su presentación en Plovdiv, Bulgaria.