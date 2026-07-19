¿Por qué Javier Milei no fue a la Final del Mundial 2026? La cábala que explica su ausencia

Javier Milei Presidente de Argentina (Agencia EFE)

La Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y España reunió a miles de aficionados en el New York New Jersey Stadium y a millones de espectadores alrededor del planeta. Sin embargo, hubo una ausencia que llamó especialmente la atención: la del presidente de Argentina, Javier Milei.

Mientras otros jefes de Estado, entre ellos la Presidenta Claudia Sheinbaum, y personalidades internacionales ocuparon lugares en las tribunas para presenciar uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, el mandatario argentino optó por seguir el encuentro desde la Quinta de Olivos, residencia oficial de la Presidencia.

La decisión generó preguntas dentro y fuera del país, especialmente porque Argentina disputaba una nueva final mundialista con la posibilidad de defender el prestigio alcanzado en los últimos años...Pero, ¿cuál fue la verdadera Razón para que Javier Milei no estuviera durante la final?

¿Por qué Javier Milei no estuvo en el partido España vs Argentina?

En Argentina, hablar de una cábala durante un Mundial no resulta extraño. Desde aficionados hasta jugadores, entrenadores e incluso dirigentes, son muchas las personas que mantienen rutinas o costumbres con la esperanza de atraer la buena fortuna para la selección nacional.

De acuerdo con la información difundida por el diario AS y otros medios argentinos, Javier Milei decidió mantener exactamente el mismo ritual que había seguido durante todo el torneo: observar cada partido desde la Quinta de Olivos acompañado por el mismo grupo de colaboradores, sin modificar el lugar ni la dinámica que, desde su perspectiva, había coincidido con el buen desempeño de la Albiceleste. Esa continuidad fue la principal razón para no viajar a Nueva York.

¿Qué es una cábala en el fútbol?

Aunque la palabra “cábala” tiene distintos significados según el contexto, en el deporte se utiliza para describir una acción repetitiva que una persona considera portadora de buena suerte.

Puede tratarse de usar la misma camiseta, sentarse siempre en el mismo lugar, ver un partido acompañado por las mismas personas o incluso mantener una determinada rutina antes de cada encuentro.

No existe evidencia científica que demuestre que estas prácticas influyan en el resultado de un partido. Sin embargo, forman parte de la cultura popular y del folclore del fútbol, especialmente en países donde este deporte ocupa un lugar central en la vida cotidiana. Argentina es uno de esos casos.