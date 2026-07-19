Fede Vigevani ¿Quién es Fede Vigevani? Conoce al youtuber que entra a La Casa de los Famosos 2026 (X: @LaCasaFamososMx)

Federico Vigevani, conocido mundialmente en el entorno digital simplemente como Fede Vigevani, se ha transformado en uno de los nombres más influyentes del entretenimiento hispanohablante. Nacido en Montevideo, Uruguay, el creador de contenido de 31 años pasa de las pantallas de internet a la televisión tras ser confirmado como habitante de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México 2026.

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¿Quién es Fede Vigevani y cómo comenzó su carrera?

La historia de Fede en la red comenzó en 2014, cuando junto a un grupo de amigos creó el canal de YouTube Dosogas. La propuesta inicial consistía en bromas callejeras y cámaras ocultas filmadas en las calles de Montevideo. El éxito fue tan repentino que el proyecto creció hasta convertirse en el Dosogas Team, lo que llevó al grupo a mudarse a la Ciudad de México para expandir su alcance.

Durante esa etapa, el colectivo no solo dominó las tendencias de la plataforma, sino que también incursionó en la música y realizó giras por teatros en diversos países de América Latina. A finales de 2018, tras la disolución del equipo, Fede decidió emprender su camino como creador en solitario.

¿Cuáles son sus contenidos más virales y cuántos seguidores tiene?

Lejos de detenerse, su carrera en solitario tomó un impulso masivo. Vigevani reestructuró su contenido hacia dinámicas de entretenimiento familiar, vlogs diarios, retos de resistencia de 24 horas y series temáticas colaborativas como La Vecibanda y los populares videos de suspenso sobre payasos de la deep web.

Esta fórmula lo llevó a romper récords de audiencia en la plataforma de Google, superando los 75 millones de suscriptores en su canal principal y acumulando miles de millones de reproducciones. Su impacto le ha valido conducir premiaciones de la talla de los Kids’ Choice Awards México.

Su participación en La Casa de los Famosos 2026

Fede Vigevani llega al programa como uno de los participantes con mayor respaldo en votaciones digitales. Su entrada al encierro pondrá a prueba su capacidad de convivencia 24/7 en un formato completamente distinto al que está acostumbrado a controlar tras las cámaras.