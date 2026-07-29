Salsa Valentina Salsa Valentina bajo la mira: acusan al popular picante de exceder los límites de sodio permitidos (Pexels)

En México el picante nunca puede faltar en la mesa, ya sea para acompañar la comida o para botanear con familiares y amigos.

Sin embargo, la salsa Valentina considerada más popular del país ha sido señalada por organismos de salud debido a que contiene una cantidad excesiva de sodio, superando por mucho los límites establecidos en comparación con otros productos del mercado.

¿Por qué la Salsa Valentina lleva el sello de exceso de sodio?

Basándonos en la Norma Oficial Mexicana (NOM-051), los productos líquidos que contienen 300 miligramos o más de sodio por cada 100 mililitros deben portar el sello de “Exceso de sodio”.

La Salsa Valentina aporta alrededor de 2,030 miligramos de sodio por cada 100 mililitros, lo que representa casi siete veces el límite máximo permitido por la normativa antes de requerir la etiqueta.

¿Cuáles son los riesgos a la salud por un consumo alto de sodio?

El sodio es un micronutriente esencial para el organismo, ya que ayuda al equilibrio de líquidos, la transmisión de impulsos nerviosos y la función muscular. No obstante, el cuerpo solo requiere cantidades mínimas al día.

Un consumo frecuente y elevado de alimentos con exceso de sodio incrementa significativamente el riesgo de padecer hipertensión, enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y daño renal.

En un país donde un porcentaje amplio de la población vive con hipertensión, diabetes o enfermedad renal crónica, el uso habitual de condimentos procesados con alto contenido de sodio puede agravar seriamente estos padecimientos.

¿Qué ingredientes contiene la Salsa Valentina?

La receta de esta tradicional salsa embotellada incluye los siguientes ingredientes:

Agua

Chiles secos puya

Ácido acético

Sal yodada

Condimentos y especias

Benzoato de sodio

¿Son peligrosos el ácido acético y el benzoato de sodio?

Ambos aditivos están catalogados como seguros para consumo humano por las autoridades sanitarias dentro de las dosis permitidas:

Ácido acético: Funciona como acidulante y regulador de acidez, siendo el componente principal del vinagre. Le otorga a la salsa ese característico sabor agrio y picante.

Benzoato de sodio: Actúa como conservador para prolongar la vida de repisa del producto, previniendo el crecimiento de bacterias, hongos y levaduras.

Aunque su uso está regulado y permitido, diversas investigaciones sugieren que el exceso en la ingesta de aditivos industriales combinados con dietas altas en sodio puede asociarse con estrés celular y molestias gastrointestinales en personas sensibles.

¿Se debe dejar de consumir Salsa Valentina?

No es necesario eliminarla por completo de la dieta. La recomendación de los especialistas en nutrición es moderar las porciones, consumirla de forma ocasional durante reuniones o botanas y evitar su uso diario para proteger la salud cardiovascular y renal.