Tianguis de Mamá Lucha en Bodega Aurrera: estas son las mejores ofertas para ahorrar hasta el 30 de julio de 2026

La búsqueda del mejor precio continúa para miles de familias mexicanas y, como cada semana, el Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera vuelve con una nueva ronda de promociones en productos básicos. La campaña estará disponible hasta el 30 de julio de 2026 y reúne descuentos en frutas, verduras, carnes y pescados, una de las categorías que más impactan el presupuesto del hogar.

Estas promociones aplican en la mayoría de las sucursales participantes y también pueden encontrarse en la tienda en línea de la cadena, aunque es importante considerar que los precios pueden variar dependiendo de la región y que las tiendas Express no forman parte de esta dinámica.

Las mejores ofertas del Tianguis de Mamá Lucha hasta el 30 de julio

Entre los productos con precios más atractivos destacan varios alimentos de consumo diario que suelen formar parte de la despensa semanal.

Frutas y verduras

Jitomate Saladet a $15.00 el kilo

Cebolla blanca a $15.00 el kilo

Papa blanca a $35.00 el kilo

Aguacate Hass a $59.00 el kilo

Sandía a $12.00 el kilo

Nopal a $29.00 el kilo

Mango Paraíso a $24.00 el kilo

Manzana Red Delicius en bolsa a $30.00 el kilo

Perón Golden en bolsa a $53.00 el kilo

Manzana Pink Lady a $34.00 el kilo

Limón agrio a $35.00 el kilo

Tomate verde a $36.90 el kilo

Pepino a $22.00 el kilo

Aguacate Hass a $34.00 la malla

Cebolla blanca a $31.00 la malla

Tomate verde a $32.90 la malla

Cebolla morada a $44.00 el kilo

Jícama a $30.00 el kilo

Camote a $89.00 el kilo

Limón agrio en malla a $32.00 el kilo

Limón sin semilla en malla a $38.00 el kilo

Toronja a $29.00 el kilo

Mandarina a $45.00 el kilo

Manzana Gala en bolsa a $45.00 el kilo

Manzana Red Delicious a $38.00 el kilo

Manzana Gala a $48.00 el kilo

Perón Golden a $57.00 el kilo

Manzana Granny Smith a $53.00 el kilo

Pera de Anjou a $48.00 el kilo

Kiwi a $74.00 el kilo

Durazno a $70.00 el kilo

Ciruela a $66.00 el kilo

Papaya a $39.00 el kilo

Piña Miel a $20.00 el kilo

Melón Chino a $32.00 el kilo

Mango Ataúlfo a $40.00 el kilo

Guayaba a $50.00 el kilo

Plátano Macho a $38.00 el kilo

Plátano Chiapas a $23.00 el kilo

Chile Serrano a $54.00 el kilo

Chile Cuaresmeño a $20.00 el kilo

Chile Poblano a $54.00 el kilo

Ejote a $64.00 el kilo

Calabaza a $34.90.00 el kilo

Zanahoria a $15.50 el kilo

Champiñones a $99.00 el kilo

Lechuga Romana a $22.00 el kilo

Perejil a $10.00 el manojo

Epazote a $16.90 el manojo

Acelga a $12.90 el manojo

Espinacas a $13.90 el manojo

Cilantro a $10.00 el manojo

Uva verde a $97.00 el kilo

Brócoli a $62.00 el kilo

Col blanca a $29.90 el kilo

La selección incluye ingredientes ideales para preparar ensaladas, guarniciones o platillos frescos sin que el gasto semanal se dispare.

Carnes, pollos y pescados

Pierna con Muslo de Pollo corte americano a $15.00 el medio kilo

Pollo entero a $36.00 el kilo

Pechuga fresca sin hueso a $85.00 el medio kilo

Pechuga de pollo con hueso sin piel a $86.00 el medio kilo

Pechuga de Pollo corte americano a $89.00 el kilo

Milanesa de Pechuga fresca a $90.00 el medio kilo

Carne molida de Res Aurrera 70/30 a $56.00 el empaque de 500 g

Carne de Res molida Marketside 80/20 a $61.00 el empaque de 500 g

Alitas adobadas a $79.00 el kilo

Costilla para asar a $79.00 el medio kilo

Milanesa de Bola a $124.00 el medio kilo

Pierna de Cerdo con hueso a $57.00 el kilo

Chuleta ahumada a $65.00 el medio kilo

Costilla de Cerdo a $68.00 el medio kilo

Filete de Tilapia a $52.00 el medio kilo

Filete Basa rojo a $75.00 el kilo

Con esta variedad, los consumidores pueden planear desde comidas sencillas hasta reuniones familiares sin pagar el precio regular de estos productos.

Recomendaciones para aprovechar las promociones del Tianguis de Mamá Lucha

Antes de acudir a la tienda, conviene elaborar una lista de compras y comparar los precios con los de otras cadenas para identificar dónde se encuentra la mejor oferta en cada producto.

También es recomendable revisar la vigencia de las promociones y verificar la disponibilidad en la sucursal más cercana, especialmente si se busca adquirir frutas o carnes con alta demanda durante la semana.

De esta forma, el Tianguis de Mamá Lucha puede convertirse en una alternativa para reducir el gasto del hogar sin dejar de comprar productos frescos y de consumo cotidiano.