Tianguis de Mamá Lucha en Bodega Aurrera: estas son las mejores ofertas para ahorrar hasta el 30 de julio de 2026

La búsqueda del mejor precio continúa para miles de familias mexicanas y, como cada semana, el Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera vuelve con una nueva ronda de promociones en productos básicos. La campaña estará disponible hasta el 30 de julio de 2026 y reúne descuentos en frutas, verduras, carnes y pescados, una de las categorías que más impactan el presupuesto del hogar.
Estas promociones aplican en la mayoría de las sucursales participantes y también pueden encontrarse en la tienda en línea de la cadena, aunque es importante considerar que los precios pueden variar dependiendo de la región y que las tiendas Express no forman parte de esta dinámica.
Las mejores ofertas del Tianguis de Mamá Lucha hasta el 30 de julio
Entre los productos con precios más atractivos destacan varios alimentos de consumo diario que suelen formar parte de la despensa semanal.
Frutas y verduras
- Jitomate Saladet a $15.00 el kilo
- Cebolla blanca a $15.00 el kilo
- Papa blanca a $35.00 el kilo
- Aguacate Hass a $59.00 el kilo
- Sandía a $12.00 el kilo
- Nopal a $29.00 el kilo
- Mango Paraíso a $24.00 el kilo
- Manzana Red Delicius en bolsa a $30.00 el kilo
- Perón Golden en bolsa a $53.00 el kilo
- Manzana Pink Lady a $34.00 el kilo
- Limón agrio a $35.00 el kilo
- Tomate verde a $36.90 el kilo
- Pepino a $22.00 el kilo
- Aguacate Hass a $34.00 la malla
- Cebolla blanca a $31.00 la malla
- Tomate verde a $32.90 la malla
- Cebolla morada a $44.00 el kilo
- Jícama a $30.00 el kilo
- Camote a $89.00 el kilo
- Limón agrio en malla a $32.00 el kilo
- Limón sin semilla en malla a $38.00 el kilo
- Toronja a $29.00 el kilo
- Mandarina a $45.00 el kilo
- Manzana Gala en bolsa a $45.00 el kilo
- Manzana Red Delicious a $38.00 el kilo
- Manzana Gala a $48.00 el kilo
- Perón Golden a $57.00 el kilo
- Manzana Granny Smith a $53.00 el kilo
- Pera de Anjou a $48.00 el kilo
- Kiwi a $74.00 el kilo
- Durazno a $70.00 el kilo
- Ciruela a $66.00 el kilo
- Papaya a $39.00 el kilo
- Piña Miel a $20.00 el kilo
- Melón Chino a $32.00 el kilo
- Mango Ataúlfo a $40.00 el kilo
- Guayaba a $50.00 el kilo
- Plátano Macho a $38.00 el kilo
- Plátano Chiapas a $23.00 el kilo
- Chile Serrano a $54.00 el kilo
- Chile Cuaresmeño a $20.00 el kilo
- Chile Poblano a $54.00 el kilo
- Ejote a $64.00 el kilo
- Calabaza a $34.90.00 el kilo
- Zanahoria a $15.50 el kilo
- Champiñones a $99.00 el kilo
- Lechuga Romana a $22.00 el kilo
- Perejil a $10.00 el manojo
- Epazote a $16.90 el manojo
- Acelga a $12.90 el manojo
- Espinacas a $13.90 el manojo
- Cilantro a $10.00 el manojo
- Uva verde a $97.00 el kilo
- Brócoli a $62.00 el kilo
- Col blanca a $29.90 el kilo
La selección incluye ingredientes ideales para preparar ensaladas, guarniciones o platillos frescos sin que el gasto semanal se dispare.
Carnes, pollos y pescados
- Pierna con Muslo de Pollo corte americano a $15.00 el medio kilo
- Pollo entero a $36.00 el kilo
- Pechuga fresca sin hueso a $85.00 el medio kilo
- Pechuga de pollo con hueso sin piel a $86.00 el medio kilo
- Pechuga de Pollo corte americano a $89.00 el kilo
- Milanesa de Pechuga fresca a $90.00 el medio kilo
- Carne molida de Res Aurrera 70/30 a $56.00 el empaque de 500 g
- Carne de Res molida Marketside 80/20 a $61.00 el empaque de 500 g
- Alitas adobadas a $79.00 el kilo
- Costilla para asar a $79.00 el medio kilo
- Milanesa de Bola a $124.00 el medio kilo
- Pierna de Cerdo con hueso a $57.00 el kilo
- Chuleta ahumada a $65.00 el medio kilo
- Costilla de Cerdo a $68.00 el medio kilo
- Filete de Tilapia a $52.00 el medio kilo
- Filete Basa rojo a $75.00 el kilo
Con esta variedad, los consumidores pueden planear desde comidas sencillas hasta reuniones familiares sin pagar el precio regular de estos productos.
Recomendaciones para aprovechar las promociones del Tianguis de Mamá Lucha
Antes de acudir a la tienda, conviene elaborar una lista de compras y comparar los precios con los de otras cadenas para identificar dónde se encuentra la mejor oferta en cada producto.
También es recomendable revisar la vigencia de las promociones y verificar la disponibilidad en la sucursal más cercana, especialmente si se busca adquirir frutas o carnes con alta demanda durante la semana.
De esta forma, el Tianguis de Mamá Lucha puede convertirse en una alternativa para reducir el gasto del hogar sin dejar de comprar productos frescos y de consumo cotidiano.