La Casa de los Famosos México ¿qué pasa este viernes 31 de julio? (La Casa de los Famosos México)

Esta primera semana en La Casa de los Famosos México puso en la lista de nominados a siete celebridades, pero solo una se convertirá en la primera eliminada del reality.

Tras la gala de nominación, los habitantes de la casa se enfrentaron al reto por el robo de la salvación, para despojar a Fede Vigevani de uno de los beneficios más importantes de la semana.

La vencedora de la prueba fue Arantza Ruiz, quien ahora buscará vencer al líder para darle un nuevo rumbo a la votación.

¿Quiénes continúan en la lista de nominados de La Casa de los Famosos México?

La placa de los nominados cuenta con seis de las siete celebridades que fueron enlistadas y todos ellos continúan en la cuerda floja para abandonar la casa más famosa de México:

Aldo Rendón

Yanet García

Ximena Herrera

Mariana

Luis Chaparro

Memo Schutz

Cabe recordar que Cynthia Klitbo quedó fuera de la lista gracias a las dinámicas especiales, mientras que Fede mantiene su inmunidad al ser el primer líder de la semana.

¿Qué pasa este viernes en La Casa de los Famosos México?

Aunque ya se revelaron los resultados del miércoles y jueves, los presentadores Galilea Montijo, Odalys Ramírez y Diego De Erice anunciaron que los viernes en la casa no solo se tendrá una fiesta temática, sino que también el habitante ganador del Duelo por la Salvación y el líder de la semana tendrán que enfrentarse para decidir quién sale de la placa de nominados.

¿Cuándo es el duelo de salvación?

El enfrentamiento entre Arantza Ruiz y Fede Vigevani se llevará a cabo durante la gala de este viernes 31 de julio a las 22:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse a través de Canal 5 y la plataforma ViX.