Resultados Progol 806: ganadores de la quiniela de media semana Conoce los resultados del Progol media semana 806 (Pexels)

Ya se dio a conocer cuál es la combinación ganadora del sorteo 806 de Progol Media Semana, y aquí te compartimos los resultados de hoy 31 de julio para que conozcas si fuiste uno de los ganadores.

En esta ocasión, los 9 partidos de la quiniela Progol Media Semana 806 que se consideraron fueron del All-Star Game 2026, de la Liga de Expansión, la Copa Sudamericana y la Liga Argentina.

Resultados Progol Media Semana: Combinación ganadora de la quiniela 806

La combinación ganadora de la quiniela 806 de Progol Media Semana es: L V E V L L E V V

De tener esta combinación, eres uno de los 10 ganadores que tuvieron 9 aciertos en esta quiniela, la cual tuvo un premio de $190,580.25 pesos por quiniela sencilla.

¿Cómo quedaron los 9 partidos de Progol Media Semana 806?

Asimismo, aquí te compartimos los resultados de los 9 partidos de Progol Media Semana 806:

MLS 4 - 3 Liga MX: L

Oaxaca 0 - 2 Sinaloa: V

Corinthians 0 - 0 Paranaense: E

Coritiba 0 - 1 Cruzeiro: V

Vasco da Gama 1 - 0 I. Medellín: L

O’Higgins 1 - 0 Boca Juniors: L

Rosario Central 0 - 0 Racing: E

Talleres 1 - 3 Vélez: V

Central Córdoba 0 - 2 Tucumán: V

¿Cómo cobrar un premio de Progol Media Semana?

Si resultaste ganador de la quiniela 806 de Progol 1/2 Semana, deberás acudir a las oficinas de la Lotería Nacional ubicadas en Av. Insurgentes Sur No. 1397, Col. Insurgentes Mixcoac C.P. 03920.

Por otra parte, en caso de que el premio sea menor a $9,999.99, podrás cobrarlo en agencias de venta directa o expendios, y desde $3,000 en los bancos Santander o Scotiabank.

Recuerda que para recibir tu premio deberás contar con tus boletos o constancias de participación digital, puesto que estos son tus comprobantes con los que podrás cobrar el premio, y solo tienes 60 días naturales para hacer el cobro.