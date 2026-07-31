Resultados Progol 806: ganadores de la quiniela de media semana

Ya se dio a conocer cuál es la combinación ganadora del sorteo 806 de Progol Media Semana, y aquí te compartimos los resultados de hoy 31 de julio para que conozcas si fuiste uno de los ganadores.
En esta ocasión, los 9 partidos de la quiniela Progol Media Semana 806 que se consideraron fueron del All-Star Game 2026, de la Liga de Expansión, la Copa Sudamericana y la Liga Argentina.
Resultados Progol Media Semana: Combinación ganadora de la quiniela 806
La combinación ganadora de la quiniela 806 de Progol Media Semana es: L V E V L L E V V
De tener esta combinación, eres uno de los 10 ganadores que tuvieron 9 aciertos en esta quiniela, la cual tuvo un premio de $190,580.25 pesos por quiniela sencilla.
¿Cómo quedaron los 9 partidos de Progol Media Semana 806?
Asimismo, aquí te compartimos los resultados de los 9 partidos de Progol Media Semana 806:
- MLS 4 - 3 Liga MX: L
- Oaxaca 0 - 2 Sinaloa: V
- Corinthians 0 - 0 Paranaense: E
- Coritiba 0 - 1 Cruzeiro: V
- Vasco da Gama 1 - 0 I. Medellín: L
- O’Higgins 1 - 0 Boca Juniors: L
- Rosario Central 0 - 0 Racing: E
- Talleres 1 - 3 Vélez: V
- Central Córdoba 0 - 2 Tucumán: V
¿Cómo cobrar un premio de Progol Media Semana?
Si resultaste ganador de la quiniela 806 de Progol 1/2 Semana, deberás acudir a las oficinas de la Lotería Nacional ubicadas en Av. Insurgentes Sur No. 1397, Col. Insurgentes Mixcoac C.P. 03920.
Por otra parte, en caso de que el premio sea menor a $9,999.99, podrás cobrarlo en agencias de venta directa o expendios, y desde $3,000 en los bancos Santander o Scotiabank.
Recuerda que para recibir tu premio deberás contar con tus boletos o constancias de participación digital, puesto que estos son tus comprobantes con los que podrás cobrar el premio, y solo tienes 60 días naturales para hacer el cobro.