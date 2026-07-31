¿Cumples años en agosto? Estas son las marcas que tienen regalos gratis o descuentos por tu cumpleaños en México este 2026

La llegada de un nuevo cumpleaños no solo significa apagar velitas. Para miles de consumidores en México también representa la oportunidad de obtener regalos gratis, descuentos exclusivos y promociones especiales gracias a los programas de lealtad de distintas marcas.

Cada vez son más las empresas que buscan fidelizar a sus clientes con beneficios durante su mes de cumpleaños. Desde alimentos y bebidas hasta productos de belleza, ropa y experiencias, existen opciones para quienes planean sacar el mayor provecho de esa fecha especial.

Si tu cumpleaños está cerca, esta guía puede ayudarte a organizarte con anticipación y aprovechar los beneficios disponibles durante 2026.

¿Qué necesitas para recibir regalos gratis en tu cumpleaños?

Aunque cada empresa establece sus propias reglas, la mayoría comparte algunos requisitos básicos:

Registrarte previamente en su programa de recompensas o lealtad

Tener una cuenta activa antes de la fecha de cumpleaños

En algunos casos, haber realizado compras previas

Presentar una identificación oficial para validar tu fecha de nacimiento

Revisar la vigencia de la promoción, ya que algunas solo aplican el día del cumpleaños y otras durante todo el mes

Marcas que ofrecen regalos y promociones de cumpleaños en México

Estas son algunas de las empresas que suelen ofrecer beneficios para celebrar un año más de vida.

Donas, helados y comida sin costo

Entre las promociones más populares destacan:

Krispy Kreme: media docena de donas glaseadas para clientes registrados

media docena de donas glaseadas para clientes registrados Nutrisa: helado suave gratis para usuarios de su aplicación

helado suave gratis para usuarios de su aplicación Toks: rebanada de pastel para integrantes de su programa de lealtad

rebanada de pastel para integrantes de su programa de lealtad Panda Express: un platillo participante para miembros registrados

un platillo participante para miembros registrados El Farolito: tacos de pastor para clientes inscritos en su programa

tacos de pastor para clientes inscritos en su programa Palacio de Hierro: una botella de vino, generalmente aplica para tarjetahabientes

una botella de vino, generalmente aplica para tarjetahabientes Jüsto: $200 pesos abonados a tu saldo, pero debes ser miembro de Club Jüsto

$200 pesos abonados a tu saldo, pero debes ser miembro de Club Jüsto El Globo: descuentos en pasteles durante el mes de cumpleaños

descuentos en pasteles durante el mes de cumpleaños Beer Factory: un tubo de cerveza natural de 3 litros, en tu consumo mínimo de $280 por persona y acudir con 2 acompañantes más

un tubo de cerveza natural de 3 litros, en tu consumo mínimo de $280 por persona y acudir con 2 acompañantes más Sirloin Stockade: obtén el buffet gratis durante todo el mes de tu cumpleaños, siempre y cuando compres otros 3 buffets y 4 bebidas

obtén el buffet gratis durante todo el mes de tu cumpleaños, siempre y cuando compres otros 3 buffets y 4 bebidas BTK: el cumpleañero recibe un “Come Todo” (alitas, costillas, etc.) GRATIS, además de una bola de helado o un shot “Lamborghini”. Se requiere ir acompañado de al menos 3 personas que consuman a la carta

el cumpleañero recibe un “Come Todo” (alitas, costillas, etc.) GRATIS, además de una bola de helado o un shot “Lamborghini”. Se requiere ir acompañado de al menos 3 personas que consuman a la carta IHOP: recibe $200 pesos de descuento en tu consumo total, siempre que asistas con un mínimo de 3 acompañantes y cada uno consuma al menos $150 pesos

recibe $200 pesos de descuento en tu consumo total, siempre que asistas con un mínimo de 3 acompañantes y cada uno consuma al menos $150 pesos La Mansión: disfruta de una botella de vino gratis al asistir con 3 o más personas

disfruta de una botella de vino gratis al asistir con 3 o más personas Sumó Buffet: si vas con 4 acompañantes o más, puedes elegir entre un buffet gratis para ti o una botella gratis para la mesa

si vas con 4 acompañantes o más, puedes elegir entre un buffet gratis para ti o una botella gratis para la mesa Liverpool y Restaurante Palacio de Hierro: ambos ofrecen un 50% de descuento en sus respectivos restaurantes, siendo necesario contar con la tarjeta departamental o de crédito de Liverpool en el primer caso

Descuentos en ropa, belleza y compras

No todo gira alrededor de la comida. Algunas marcas también aprovechan el cumpleaños para ofrecer promociones en sus tiendas.

Entre ellas destacan beneficios como:

Nike: descuentos para miembros registrados.

descuentos para miembros registrados. Adidas: cupones cuyo porcentaje depende del nivel del programa de fidelidad.

cupones cuyo porcentaje depende del nivel del programa de fidelidad. Sephora: kits o productos especiales para integrantes de Beauty Club.

kits o productos especiales para integrantes de Beauty Club. Tous: un dije de regalo. Ser socio de MyTous y realizar una compra sin importe mínimo

¿Vale la pena registrarse en estos programas?

Si acostumbras comprar en estas cadenas durante el año, registrarte puede convertirse en una buena estrategia para obtener beneficios adicionales sin realizar un gasto extra el día de tu cumpleaños.

Eso sí, conviene hacerlo con anticipación. Varias promociones exigen que la cuenta haya sido creada días o incluso semanas antes de la fecha de nacimiento, por lo que dejar el registro para el último momento podría hacerte perder el beneficio.

Antes de salir por tus regalos, revisa los términos y condiciones

Las promociones cambian constantemente y pueden variar según la sucursal, la ciudad o la disponibilidad de cada empresa. Además, algunas están sujetas a programas de membresía, compras previas o consumo mínimo.

Por ello, antes de planear una ruta de cumpleaños, lo mejor es verificar directamente en la aplicación o programa de lealtad de cada marca cuáles son las condiciones vigentes para recibir el beneficio.