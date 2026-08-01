¿Ya sirve la app de BBVA? Esto es lo último que se sabe sobre las fallas en su sistema hoy

¿Ya sirve la app de BBVA hoy? Especial

¿Ya sirve la app de BBVA? Esa es la pregunta que miles de clientes se hacen luego de varias horas de fallas en la banca móvil. Hasta el momento, usuarios continúan reportando problemas para iniciar sesión, consultar saldos y acceder a sus cuentas

Los reportes comenzaron a multiplicarse desde temprana hora el día de ayer y en plena quincena, cuando diversos usuarios señalaron que la aplicación permanecía cargando, mostraba errores al iniciar sesión o simplemente impedía realizar movimientos financieros. Sin embargo, la pregunta más común continúa hasta el día de hoy es si ya se reestableció el sistema.

¿Ya sirve la app de BBVA?

La respuesta es: no. Hasta el momento, usuarios han reportado que aún no se restablece el funcionamiento normal de la aplicación y/o sistema de BBVA.

Por lo que habrá que esperar varias horas hasta que el servicio permita acceder a las cuentas.

¿Qué fallas reportaron los usuarios?

Entre las principales quejas difundidas en redes sociales destacan:

Imposibilidad para iniciar sesión.

Aplicación congelada en la pantalla de carga.

Transferencias que no aparecían reflejadas.

Lentitud para consultar saldos.

Problemas para ingresar mediante reconocimiento biométrico.

Errores al utilizar la banca móvil.

Muchos usuarios aseguraron haber intentado reiniciar sus dispositivos o reinstalar la aplicación sin obtener resultados inmediatos.

¿Qué dijo BBVA?

Durante este tipo de incidencias, BBVA suele recomendar revisar primero la conexión a internet, verificar si la aplicación cuenta con la versión más reciente y esperar algunos minutos antes de intentar nuevamente el acceso.

Respecto a las transferencias interbancarias, el banco recuerda que, dependiendo del tipo de operación, pueden existir demoras antes de reflejarse completamente y recomienda validar el estatus mediante los comprobantes correspondientes cuando sea necesario.

¿Qué hacer si la aplicación de BBVA no funciona?

Si aún no has podido hacer movimientos desde tu aplicación te recomendamos seguir estas recomendaciones:

No intentar realizar múltiples transferencias consecutivas.

Evitar desinstalar la aplicación inmediatamente.

Esperar algunos minutos antes de volver a ingresar.

Actualizar la app únicamente desde tiendas oficiales.

Consultar los movimientos bancarios antes de repetir un pago.

Comunicarse con atención al cliente únicamente si el problema persiste durante varias horas.

Estas acciones ayudan a evitar operaciones duplicadas o confusiones respecto al estado real de una transacción.