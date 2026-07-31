Números ganadores Melate, Revancha y Revanchita 4246: resultados del sorteo del viernes 31 de julio

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 31 de julio (Crónica Digital)

El Sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4246 tiene una bolsa acumulada millonaria muy atractiva; por ello la expectativa consultar los resultados y números ganadores de la edición de este viernes 31 de julio creció entre los participantes.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4246?

Para el sorteo 4245, la bolsa acumulada del Melate se elevó a 179.9 millones de pesos, cifra que se alcanzó ante la falta de ganadores en sorteos anteriores.

Transmisión en vivo: Resultados del sorteo Melate 4246

El sorteo se transmite en tiempo real a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional. Durante la emisión, los participantes pueden seguir en vivo la extracción de las esferas y lo resultados.

Tras concluir el evento, el registro completo del sorteo queda disponible para consulta pública de los números ganadores del Sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4246.

¿A qué hora es el sorteo Melate 4246?

El sorteo inicia a las 21:00 horas, del centro de México.

¿Cómo se juega Melate?

El juego del Melate se basa en la selección de entre seis y diez números dentro de un rango del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis números principales junto con una esfera adicional que determina premios complementarios.

Cada boleto participa de manera automática en Melate, Revancha y Revanchita.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4246?

Los resultados oficiales del sorteo pueden verificarse en el portal institucional de la Lotería Nacional y en puntos de venta autorizados.

El sistema digital incorpora un verificador automático que permite ingresar la combinación del boleto para confirmar la existencia de premios de forma inmediata.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El costo base para participar en Melate es de 15 pesos por boleto. La modalidad Revancha requiere un pago adicional de 10 pesos, mientras Revanchita implica 5 pesos extra.

Quienes optan por las tres modalidades realizan una inversión total de 30 pesos.