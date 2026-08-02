La Casa de los Famosos México La Casa de los Famosos México 2026: ¿A qué hora es la gala de eliminación de hoy, nominados y dónde ver en vivo? ((@LaCasaFamososMx))

El ambiente se vuelve más tenso en La Casa de los Famosos México. Hoy domingo 2 de agosto de 2026 se lleva a cabo una nueva Gala de Eliminación, momento decisivo en el que uno de los participantes nominados tendrá que abandonar la competencia y despedirse de sus compañeros.

Si no quieres perderte el posicionamiento cara a cara, las reacciones en la sala de expulsión y el anuncio oficial del eliminado, conoce los detalles completos para seguir la emisión en directo.

¿A qué hora y dónde ver en vivo la Gala de Eliminación hoy domingo?

La primera gala de eliminación de la temporada se transmitirá totalmente en vivo a través de señal abierta y en la plataforma de streaming en los siguientes horarios y canales:

Hora de inicio: 20:30 horas (tiempo del centro de México).

(tiempo del centro de México). Televisión abierta: Las Estrellas .

. Streaming: ViX Premium.

¿Quiénes son los nominados de La Casa de los Famosos México?

Cabe destacar que Arantza Ruiz logró salir de la zona de peligro tras utilizar con éxito su beneficio de salvación. Por ello, la decisión final recae exclusivamente en los votos que el público emita a través de los canales oficiales.

Los seis habitantes que permanecen en riesgo de abandonar la competencia son:

Aldo Rendón

Luis Chaparro

Memo Schutz

Mariana Ochoa

Ximena Herrera

Yanet García

¿Cómo votar en La Casa de los Famosos México 2026?

El proceso para salvar a tu participante preferido se realiza de forma directa a través de internet cuando el sistema se encuentra activo.

Es importante considerar que el voto es positivo, lo que significa que debes elegir al habitante que deseas salvar; la persona que acumule el menor porcentaje de apoyo será la eliminada al cierre de la semana.

Paso a paso para registrar tu voto:

Ingresa al portal oficial de La Casa de los Famosos México. Dirígete y accede a la sección VOTA. Selecciona la imagen del habitante que quieres que permanezca en la competencia. Confirma tu elección para que el sistema registre de forma exitosa tu participación.

Días y horarios de apertura de las votaciones

Las ventanas para emitir tu voto se habilitan únicamente cuando Galilea Montijo realiza el anuncio oficial durante las emisiones y permanecen abiertas por tiempo limitado en los siguientes días de la semana:

Miércoles: Gala de nominación y apertura inicial de la plataforma.

Gala de nominación y apertura inicial de la plataforma. Jueves: Transcurso de la votación durante el día y la gala.

Transcurso de la votación durante el día y la gala. Viernes: Último día de votaciones previo al fin de semana.

Último día de votaciones previo al fin de semana. Domingo: Votación final en vivo hasta que se anuncia el cierre definitivo en la Gala de Eliminación.



