Madonna y Kylie Minogue Madonna y Kylie Minogue enloquecen TikTok tras su histórico reencuentro en el WorldPride 2026 de Ámsterdam (Instagram: (@madonna) (@kylieminogue))

La complicidad entre la Reina del Pop, Madonna, y la leyenda australiana, Kylie Minogue, continúa desatando el furor de millones de fanáticos en todo el mundo.

La impactante química entre ambas volvió a quedar demostrada luego de que Minogue compartiera en su cuenta oficial de TikTok el icónico trend que grabó junto a la intérprete de “Like a Virgin”, reafirmando el estatus de ambas como los mayores referentes del pop internacional.

El baile viral que encendió TikTok al ritmo de Madonna y Kylie Minogue

En el metraje compartido por Kylie Minogue, se aprecia a ambas estrellas participando en el popular trend de la plataforma al ritmo de “Can’t Get You Out of My Head”, tema popular de la cantautora australiana.

El trend en cuestión consiste en realizar una breve coreografía mientras la cámara hace una toma panorámica de 360 grados enfrente y detrás de las artistas.

La sorpresiva aparición de ambas luciendo relajadas y sonrientes desató una ola de interacciones y comentarios eufóricos por parte de la comunidad digital.

De Los Ángeles a Ámsterdam: Un reencuentro histórico en el WorldPride

Este nuevo fenómeno viral es la antesala de un momento histórico para la música en vivo. Ambas divas compartieron escenario durante el evento ‘Club Confessions’, en el marco del WorldPride de Ámsterdam en Países Bajos, celebrado este 1 de agosto de 2026.

En dicha presentación, interpretaron en directo el esperado remix de “Love Sensation”, tema estrechamente vinculada al universo conceptual de Confessions II de Madonna.

Cabe destacar que no es la primera vez que unen fuerzas en un escenario. Su antecedente más recordado se dio en 2024 durante la gira Celebration Tour de Madonna en Los Ángeles, cuando interpretaron a dueto una memorable versión acústica de “Can’t Get You Out Of My Head” junto al himno “I Will Survive”.