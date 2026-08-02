¿Te perdiste la gala de eliminación de La Casa de los Famosos México? Así puedes ver la repetición completa

¿Cómo ver la repetición de la Gala de Eliminación de La Casa de los Famosos? Foto: Vía redes sociales

Luego de la inminente gala de eliminación de la noche de ayer, donde se dio a conocer al primer expulsado de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la tensión crece dentro del reality debido a los giros inesperados de los posicionamientos.

Sin embargo, si no pudiste ver la transmisión en vivo, ya sea por trabajo, compromisos familiares o simplemente porque no tuviste acceso a la televisión o internet, quizá termines buscando en Google preguntas como “¿Dónde ver la repetición de La Casa de los Famosos México?”, “¿Cómo ver la gala de eliminación completa?” o “¿Está disponible en ViX?”. Aquí te decimos cómo hacerlo.

¿Dónde ver la repetición de la gala de eliminación de La Casa de los Famosos México?

La forma más sencilla y recomendada para ver nuevamente la gala de eliminación es a través de ViX, plataforma que concentra gran parte del contenido oficial del programa.

Además del contenido bajo demanda, ViX también ofrece acceso a las transmisiones en vivo de las galas y al canal 24/7 para que los seguidores puedan observar lo que sucede dentro de la casa prácticamente en todo momento.

¿La repetición está disponible inmediatamente después de la transmisión?

En la mayoría de los casos, los episodios quedan disponibles poco tiempo después de finalizar la gala en vivo.

Aunque el horario puede variar dependiendo de la programación y de la plataforma, normalmente los usuarios pueden encontrar la repetición dentro del catálogo oficial de La Casa de los Famosos México en ViX, junto con otros contenidos exclusivos del programa.

Si el episodio aún no aparece, lo recomendable es revisar nuevamente unas horas más tarde, ya que el contenido suele incorporarse de forma gradual.

¿Cómo encontrar la repetición paso a paso?

Si quieres volver a ver la gala, puedes hacerlo siguiendo estos pasos:

Ingresa a ViX desde tu celular, computadora o Smart TV. Busca La Casa de los Famosos México. Entra al apartado del programa. Dirígete a la sección de episodios, galas o contenido reciente. Selecciona la gala de eliminación correspondiente. Reproduce el episodio o consulta los mejores momentos disponibles.

Por ello, si te perdiste la gala de eliminación, todavía tienes la oportunidad de revivir uno de los momentos más importantes de la semana y mantenerte al día con todo lo que ocurre en la competencia antes de que comiencen las nuevas pruebas, nominaciones y estrategias rumbo a la siguiente eliminación.