La Casa de los Famosos México La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quién se convertirá en el primer eliminado? ((@LaCasaFamososMx))

La tensión alcanzó su punto más alto en La Casa de los Famosos México 2026. Tras una intensa semana de votaciones, alianzas y movimientos estratégicos en la tabla, los sondeos hechos entre los seguidores del reality muestran con claridad la distribución del apoyo del público para la gala de este domingo 2 de agosto.

¿Cómo van los porcentajes de apoyo en las votaciones de La Casa de los Famosos México?

Aunque la decisión final depende exclusivamente de la plataforma oficial del programa, las mediciones realizadas por espacios de entretenimiento como “Vaya, vaya” muestran cómo se divide la intención de voto para salvar a los habitantes en riesgo:

Aldo Rendón: 34%

Memo Schutz: 28%

Yanet García: 9%

Mariana Ochoa: 8%

Luis Chaparro: 7%

Ximena Herrera: 6%

Los números reflejan una postura muy clara de la audiencia: Aldo Rendón y Memo Schutz concentran más del 60% del respaldo total, colocándose en una posición sumamente cómoda dentro de la competencia.

¿Quién se convertirá en el primer expulsado según las tendencias?

Al tratarse de una votación positiva, donde el público vota por quien desea que se quede, los participantes con menor porcentaje acumulado son los que están en la cuerda floja para abandonar la casa esta noche:

Quien ocupa el último lugar de las votaciones es Ximena Herrera, con tan solo el 6% de apoyo para que se quede. De mantenerse esta cifra al cierre de la gala, se convertirá en la primera participante en dejar el reality show.

Por otro lado, se ubican en la zona más ajustada de la encuesta, con tan solo Luis con un 7% y Mariana con un 8%, donde una ligera variación en los votos de último minuto podría modificar el resultado final.

La lista oficial de nominados que buscan evitar la expulsión se completa con Yanet García con un 9%, mientras que Arantza Ruiz logró salir de la lista de nominados tras ganar el reto de salvación al líder Fede Vigevani. El veredicto definitivo se dará a conocer en vivo durante la emisión de esta noche.