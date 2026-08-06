Luis Miguel reaparece ¿Qué hizo el cantante tras rumores sobre su estado de salud? (Luis Miguel)

El Sol de México reaparece en una campaña publicitaria después de permanecer una larga temporada fuera de los reflectores.

Luis Miguel sorprendió a sus seguidores con un video que compartió en redes sociales que formará parte de la nueva estrategia de una de las empresas refresqueras más importantes del territorio.

En el clip, podemos ver cómo el cantante habló sobre el profundo vínculo que mantiene con el territorio mexicano y con su gente; también compartió una reflexión sobre las raíces, la identidad y todos los momentos que hacen único al país.

Un regreso a las pantallas marcado por especulaciones

El contenido fue publicado con motivo del aniversario de la empresa refresquera, el cual deja ver la imagen de un Luis Miguel sonriente y saludable.

Su regreso a las pantallas se ha visto acompañado por las especulaciones que surgieron en torno a su estado de salud, luego de permanecer varios meses con un perfil bajo. Durante este periodo, circularon versiones que aseguraban que el cantante habría sido hospitalizado en Nueva York.

¿Cuáles fueron los rumores en torno a la salud de Luis Miguel?

De acuerdo con esos rumores, su presunto ingreso al hospital se habría relacionado con una cirugía de alta especialidad derivada de un supuesto problema cardiaco. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado esa información ni se ha emitido algún comunicado oficial al respecto.

Por otra parte, distintos reportes señalaron que el intérprete se encontraba en México, recuperándose.

La aparición de Luis Miguel en este proyecto es parte fundamental del mensaje que comparte con todos sus seguidores, ya que siente un gran orgullo por el país que lo vio crecer.