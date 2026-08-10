Resultados Progol Revancha 2345: ganadores de la quiniela de fin de semana

Resultados quiniela PROGOL hoy Fotoarte: La Crónica

El Progol 2345 volvió a captar la atención de miles de aficionados al fútbol, quienes se mantuvieron pendientes de cada resultado para saber cuántos aciertos tuvieron en la quiniela de fin de semana, que incluyó los partidos de la Liga MX y algunos partidos de la liga europea.

Progol 2345 resultados completos

Orlando vs. León: V

Miami vs. Monterrey: V

Guadalajara vs. Dallas: V

Toluca vs. Los Ángeles: V

C. Azul vs. NY City: L

Filadelfia vs. Necaxa: L

San Diego vs. Tijuana: L

Águilas vs. Portland: L

Juventus vs. Inter de Milán: V

Chelsea vs. Milán: L

Manchester City vs. Atlético de Madrid: L

Marítimo vs. Casa Pia: L

Botafogo vs. Fluminense: E

Dundee vs. Aberdeen: L

Resultados Progol Revancha 2345

Seattle vs. Querétaro: L

Nashville vs. San Luis: L

Austin vs. Puebla: L

Mérida vs. Tapatío: L

Groningen vs. Utrecht: L

Bragantino vs. Corinthians: V

New England vs. Houston: V

¿De cuánto fue la bolsa acumulada del Progol 2345?

La Lotería Nacional confirmó que la bolsa acumulada de esta edición alcanzó los 35 millones de pesos, una cifra que superó con amplitud los 5 millones garantizados. Este aumento se debió a que en sorteos previos no hubo ganadores con los 14 aciertos, lo que permitió que el fondo creciera y atrajera a más participantes en la quiniela del fin de semana.

Se trató de una jornada que puso a prueba la intuición de miles de aficionados con una combinación de empates, victorias locales y triunfos visitantes que sorprendieron incluso a los más experimentados.

¿Cómo jugar Progol?

Progol es una quiniela de partidos de futbol nacional e internacional; el objetivo del juego es acertar el resultado de cada juego, pero siempre y cuando sea en los 90 minutos del tiempo regular, es decir, sin contar los tiempos extras y penaltis, en el caso que haya.

La boleta para jugar Progol tiene 14 partidos de futbol próximos a jugarse y tres columnas de casillas para indicar los resultados: local, empate o visita.

Se debe llenar la boleta con lápiz, tinta azul o negra y rellenar las casillas con las predicciones de si el partido lo ganará el equipo local o visitante, o si será empate.

¿Cómo cobrar un premio de Progol?

Si tu combinación coincide con una de las quinielas premiadas de Progol, es importante que conserves el boleto, ya que este documento es indispensable para realizar el trámite de cobro.

De acuerdo con el reglamento, los ganadores cuentan con un plazo de 60 días naturales, que comienza a correr a partir del día siguiente a la celebración del concurso, para reclamar el premio correspondiente.

Para evitar inconvenientes, toma en cuenta las siguientes recomendaciones: