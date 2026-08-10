¿Qué es el Kéfir y por qué está tan de moda? Esto dice la ciencia sobre los potenciales beneficios y qué tan reales son

Kéfir Este alimento ha ganado popularidad en meses recientes en canales de redes sociales que hablan sobre salud y bienestar por sus posible beneficios. Foto: Unsplash (@alldiz)

La búsqueda por la salud y el bienestar físico son una constante a nivel internacional y con el impulso de las redes sociales, muchas ideas pueden propagarse rápidamente para poder llevar un estilo de vida más saludable. Recientemente, el kéfir se ha convertido en una de esos ‘hacks’ o ‘trucos’ para agregar a una dieta que busca beneficios particulares. ¿Es realmente tan bueno como se dice o todo es un plan de mercadotecnia para explotar una vez más el ‘FOMO’ en la gente? Esto dice la explicación científica.

¿Qué es exactamente el kéfir y por qué se ha puesto de moda?

El kéfir es una bebida fermentada, tradicionalmente elaborada a partir de leche, mediante una comunidad de bacterias ácido-lácticas, bacterias acéticas y levaduras. Su popularidad reciente se relaciona con el creciente interés por la salud intestinal, los alimentos fermentados y los probióticos, además de su presencia cada vez mayor en contenidos de nutrición y bienestar en redes sociales.

Además, cuenta con características únicas de degustación como un sabor más ácido que el de un yogur tradicional, una composición menos espesa y regularmente una ligera efervescencia resultante de esta actividad de micoorganismos durante la fermentación.

¿Son reales los beneficios del kéfir?

En cuanto a sus posibles beneficios, la evidencia científica apunta principalmente a que el kéfir puede favorecer la diversidad y el equilibrio de la microbiota intestinal y facilitar la digestión de la lactosa.

Estudios clínicos también han encontrado posibles efectos sobre el metabolismo: una revisión y análisis publicada en 2025 observó reducciones en la glucosa y en la resistencia a la insulina, aunque no encontró efectos significativos sobre peso, colesterol o marcadores inflamatorios.

Por lo tanto, no debe considerarse un alimento milagro ni un tratamiento médico: una revisión sistemática de ensayos clínicos señala que todavía existe evidencia limitada y que varios de los beneficios atribuidos al kéfir proceden de estudios de laboratorio o en animales. Sus efectos pueden variar según el producto y los microorganismos presentes.

¿Cómo pueden aprovecharse mejor los posibles beneficios del kéfir?

En este mismo sentido, la información actual siguiere que el consumo por sí solo del kéfir no significa necesariamente un impacto positivo en la salud de forma inmediata, por lo que se recomienda acompañarlo con otras medidas para fomentar el beneficio de la salud como:

Consumirlo de forma natural sin azúcares añadidos

Consumirlo como parte de la dieta y no en sustitución de algún alimento

No consumirlo necesariamente en ayunas

Mantenerlo refrigerado y respetando las condiciones del fabricante

Tomarlo en porciones moderadas (120 - 240 ml al día), especialmente cuando el cuerpo aún no está acostumbrado a su consumo

De cualquier forma, si estás pensando incluir el kéfir en tu dieta buscando estos beneficios, lo mejor es que consultes con una persona especialista en salud y nutrición para saber si este producto es adecuado para ti y tus objetivos actuales.