Bumble cambia su regla más importante para que hombres puedan mandar el primer mensaje: ¿Por qué tomaron esta decisión?

Bumble La aplicación llevaba más de 10 años dejando iniciar la conversación únicamente a usuarias femeninas de la plataforma. Foto: Unsplash (@GoodFacesAgency)

Bumble, una de las aplicaciones de citas más populares del mundo, cambiará próximamente la regla la había caracterizado desde su lanzamiento. Oficialmente, la app estará permitiendo que los usuarios masculinos tengan la posibilidad de iniciar las conversaciones, algo que, hasta el momento, sigue siendo una posibilidad únicamente para las mujeres registradas. Así es cómo estará cambiando próximamente esta plataforma.

¿Por qué Bumble dejará a los hombres escribir primero en la app?

El cambio responde a una estrategia para combatir el cansancio que, según la compañía, existe entre los usuarios de las aplicaciones de citas y recuperar el interés en una plataforma que ha registrado una desaceleración en su crecimiento. La transformación también incorpora herramientas de inteligencia artificial y un modelo de interacción más orientado a generar conexiones consideradas de mayor calidad.

La decisión estaría relacionada, en buena medida, con las preferencias de los propios usuarios. De acuerdo con datos citados por Bumble y recogidos por The Verge, 66% de las mujeres consultadas dijeron que preferían que los hombres fueran quienes enviaran el primer mensaje. Durante las pruebas del nuevo sistema, la compañía también observó que los mensajes iniciales se distribuyeron de manera más equilibrada entre hombres y mujeres y que aumentó la actividad de las conversaciones.

Bumble también considera que la regla anterior podía hacer que algunas conexiones se perdieran simplemente porque una persona no tenía tiempo para iniciar la conversación dentro del periodo establecido. Con el nuevo esquema, la plataforma busca reducir esa presión y facilitar que el interés de cualquiera de los dos usuarios se traduzca en una conversación.

¿Cuándo comenzará a aplicar este cambio en la app?

Este cambio ya fue anunciado oficialmente este martes 11 de agosto de 2026 y comienza a aplicarse como parte de la evolución global de la experiencia de conversación de Bumble. La aplicación también amplió de 24 a 72 horas el periodo que tienen los usuarios para responder antes de que expire un match.

Los cambios representan un giro importante para una plataforma cuya principal propuesta de valor consistía precisamente en diferenciarse de otras aplicaciones al otorgar a las mujeres el control del primer contacto.