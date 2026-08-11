Tragedia sacude a Alfredo Olivas: Lo que se sabe del violento ataque armado en Jalisco (Redes sociales)

De acuerdo con diversos reportes, un ataque armado se registró en la colonia La Cima en el municipio de Zapopan, en el estado de Jalisco, en el que fallecieron dos personas y otras tres resultaron heridas.

Los hechos ocurrieron dentro de un negocio de comida donde, de acuerdo con reportes preliminares, una de las víctimas habría sido identificada como familiar del cantante de música regional mexicana, Alfredo Olivas.

¿Cómo ocurrieron los hechos del ataque armado en Zapopan?

El ataque ocurrió la noche del lunes 10 de agosto de 2026 en un establecimiento de alimentos ubicado entre las avenidas Federalistas y Doctor Ángel Leaño.

De acuerdo con los primeros reportes alrededor de ocho sujetos armados, quienes viajaban en tres vehículos, ingresaron al local disparando en contra de un grupo de personas que se encontraban en el lugar.

Tras el ataque los agresores huyeron antes de que las autoridades municipales, estatales y el Ejército Mexicano pudieran arribar a las inmediaciones del local.

Después de la llegada de los elementos de seguridad, la zona fue acordonada para llevar a cabo las indagaciones correspondientes.

Dentro del local se localizó un arma de fuego, así como otros indicios que formarán parte de las investigaciones pertinentes para esclarecer lo sucedido.

Medios de comunicación de Jalisco dieron a conocer la identidad de una de las presuntas víctimas que perdió la vida durante la agresión, la cual fue identificada como familiar directo de Alfredo Olivas; asimismo, se informó que es posible que otro de los heridos también sea un allegado del cantante.

¿Cuántas personas resultaron heridas en el tiroteo?

Este caso en donde perdieron la vida dos personas y tres más resultaron heridas, generando atención pública, ya que esta no es la primera vez que integrantes de la familia de Alfredo Olivas han sido blanco de diversos ataques en los últimos años.