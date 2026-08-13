Día del zurdo se celebra este 13 de agosto: ¿Por qué se da esta condición y desde cuándo se conmemora?

Día del zurdo ¿Por qué se conmemora esta condición? (Pexels)

Si eres zurdo, hoy es tu día. Este 13 de agosto se conmemora el día del zurdo, el cual busca concientizar sobre esta condición.

¿Por qué se celebra el día del zurdo?

Las personas zurdas son aquellas que tienen una preferencia innata por utilizar la mano izquierda para realizar actividades. Lo mismo aplica para el pie, aunque hay personas diestras que tienen mayor dominio de su pie izquierdo, como es el caso de Lionel Messi, y viceversa.

A pesar de que han sido ampliamente estudiadas, las causas de la zurdera no han sido descubiertas del todo. Se especula que puede ser porque para la mayoría el lado izquierdo del cerebro se encarga del lenguaje, por lo que el derecho cumple las funciones motrices. Sin embargo, con las personas zurdas, esto sería al revés. También se dice que el factor genético es importante, y que muy probablemente un padre zurdo engendre a un hijo zurdo. Incluso se ha especulado que los ultrasonidos podrían afectar la preferencia del aún no nacido.

Hoy en día, se estima que 10% de la población es zurda. A pesar de esto, durante la historia los zurdos han tenido que adaptarse a un mundo de diestros. Antes, en las escuelas, incluso se les obligaba a escribir con la derecha a base de castigos. Por lo mismo, hoy en día celebramos el día para conmemorar a todos los zurdos.

La celebración fue impulsada en 1976 por la organización británica The Left Handers Club. Fue hasta 1992 que lograron consolidar el 13 de agosto como el Día Internacional del Zurdo,.

Se dice a partir de estudios que lo zurdos son más inteligentes y creativos. En algunos deportes, enfrentarse a un zurdo puede resultar una desventaja para una persona diestra. Por todo esto y más, hay muchas razones para celebrar ser zurdo.