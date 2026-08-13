Muere Christy Knowings a los 46 años ¿qué le pasó a la estrella de Nickelodeon? (Redes sociales)

El mundo del espectáculo está de luto tras conocer el fallecimiento de la actriz y comediante Christy Knowings, quien disfrutó de una gran época durante su participación en Nickelodeon, un canal de televisión de paga norteamericano que está enfocado en el público infantil y juvenil.

La actriz de 46 años era reconocida por su participación en el programa “All That”, el exitoso show de sketches adaptado para jóvenes, que representaba una parodia de Saturday Night.

¿De qué falleció la actriz Christy Knowings?

Su muerte fue confirmada por familiares y personas cercanas de la actriz, quienes detallaron que la causa del deceso se debió a una severa complicación derivada del asma que padecía.

De acuerdo con los reportes publicados en redes sociales, la comediante ingresó a un hospital de Los Ángeles, California, tras sufrir un fuerte ataque de asma.

La crisis le provocó una severa falta de oxígeno, la cual derivó en daño cerebral irreversible, por lo que permaneció asistida por soporte vital durante tres días.

Luego de diversos estudios médicos, determinaron que no existía posibilidad de recuperación; su familia tomó la difícil decisión de retirar la asistencia vital el pasado martes 11 de agosto.

¿Quién era Christy Knowings?

Christy Knowings fue una actriz, comediante, cantante y bailarina que participó en más de 30 ediciones de All That, entre 1997-2000 y se distinguió por sus distintos personajes en uno de los segmentos más recordados, “Whateverrr!!!”.

Antes de integrarse a la barra juvenil de Nickelodeon, la intérprete participó en un especial de comedia junto a Rosie O’Donnell. Asimismo, formó parte del elenco del programa educativo Sesame Street, producción en la que también trabajó su hermano, el actor Chris Knowings.