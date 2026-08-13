Volkswagen Taigun 2026 en México: precio, versiones, cambios y todo lo que ofrece la nueva SUV

Lanzan nuevo Volkswagen Taigun en México Foto: Volkswagen

Volkswagen renovó uno de sus modelos más pequeños dentro del segmento de las SUV y la actualización del Taigun ya está disponible en México con cambios que buscan hacerlo más competitivo frente a una oferta cada vez más amplia de camionetas compactas.

La actualización conserva el motor turbo de 1.0 litros, pero incorpora una nueva transmisión automática de ocho velocidades, además de modificaciones en el diseño exterior, mejoras de equipamiento y una nueva versión GT que apuesta por una imagen más deportiva.

El modelo se mantiene dentro del segmento de los B-SUV y mide alrededor de 4.22 metros de largo, por lo que compite en una categoría donde los compradores suelen buscar una combinación de tamaño compacto, tecnología, eficiencia y practicidad para la ciudad. Entre sus rivales se encuentran modelos como Kia Seltos, Chevrolet Tracker y Hyundai Creta.

¿Qué cambia en el nuevo Volkswagen Taigun?

La renovación del Taigun no representa una nueva generación completa, sino una actualización importante que modifica algunos de los elementos que más influyen en la percepción del vehículo.

El cambio más evidente está en el exterior.

Volkswagen rediseñó principalmente la parte frontal para acercarla al lenguaje visual de otros SUV de la marca. Los nuevos faros LED, la parrilla y las tomas de aire le dan una apariencia más moderna, mientras que en la parte posterior también se realizaron ajustes en las calaveras.

La intención es que el Taigun tenga una imagen más madura y cercana a la de modelos de mayor tamaño dentro de la gama Volkswagen.

Para México, las versiones incorporan rines de aluminio de 17 pulgadas y la variante GT suma una configuración exterior bitono con techo negro, además de detalles específicos que buscan darle una personalidad más deportiva.

Un interior actualizado y más tecnología

Los cambios también llegan al habitáculo.

El tablero incorpora modificaciones en elementos como las rejillas del aire acondicionado y diferentes detalles decorativos, mientras que la versión GT añade acabados que buscan reforzar su carácter deportivo.

Entre el equipamiento disponible destaca una pantalla táctil de 10 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento, un cuadro de instrumentos digital y cargador inalámbrico para teléfonos inteligentes.

La propuesta busca mantener al Taigun competitivo en un segmento donde la tecnología se ha convertido en uno de los principales argumentos de compra.

El SUV también incorpora llave inteligente y, dependiendo de la versión, elementos como techo panorámico y detalles interiores específicos.

Seguridad: seis bolsas de aire y frenado autónomo

En materia de seguridad, el nuevo Taigun mantiene una dotación enfocada en las necesidades del uso cotidiano.

Entre los elementos destacados se encuentran seis bolsas de aire, control electrónico de estabilidad, asistente de arranque en pendientes, cámara de reversa y sensores de estacionamiento delanteros y traseros.

También cuenta con sistema de frenado autónomo de emergencia y alerta de colisión frontal, además de otros sistemas destinados a facilitar la conducción diaria.

Esto es particularmente relevante dentro del segmento de las SUV compactas, donde el equipamiento de seguridad se ha convertido en uno de los aspectos que los compradores comparan antes de tomar una decisión.

El motor del Volkswagen Taigun no cambia, pero sí la transmisión

Uno de los puntos más importantes de esta actualización está debajo del cofre.

Volkswagen conserva el motor 1.0 litros TSI turbo de tres cilindros, capaz de desarrollar 114 caballos de fuerza y 131 lb-pie de torque.

La modificación más importante está en la transmisión.

El Taigun abandona la anterior caja automática de seis velocidades y ahora utiliza una Tiptronic de ocho relaciones. De acuerdo con la información publicada durante el lanzamiento, este cambio busca mejorar tanto la eficiencia como la respuesta del vehículo y ofrecer una conducción más suave.

En otras palabras, Volkswagen no modificó el motor, sino uno de los componentes que más puede influir en la forma en que ese motor entrega su potencia.

Esta actualización también apunta a mejorar el consumo de combustible y reducir emisiones sin necesidad de cambiar el bloque mecánico.

Algunas fuentes especializadas reportan un rendimiento combinado cercano a 18.9 km/l, aunque el consumo real puede variar dependiendo de las condiciones de manejo, tráfico, carga, velocidad y hábitos del conductor.

¿Cuánto cuesta el Volkswagen Taigun 2026 en México?

Uno de los puntos que más interés genera después de cualquier lanzamiento es el precio.

La gama del Taigun para México se simplifica a dos versiones:

Comfortline: $475,990 pesos

$475,990 pesos GT: $501,990 pesos

¿Qué ofrece la versión GT?

La llegada de la versión GT es una de las novedades más importantes de esta actualización.

Aunque conserva el mismo motor y transmisión que la versión de entrada, incorpora elementos visuales y de equipamiento destinados a darle una personalidad más deportiva.

Entre ellos se encuentran el techo panorámico, carrocería bitono con techo negro, detalles exteriores específicos, volante deportivo, costuras rojas y acabados interiores que refuerzan la identidad GT.

Por lo tanto, no se trata de una versión con mayor potencia, sino de una alternativa con una presentación más completa y deportiva.

Esto es importante para evitar una confusión común: GT no significa necesariamente que tenga un motor más potente.

En este caso, ambas versiones utilizan el mismo propulsor 1.0 TSI de 114 hp.