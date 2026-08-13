Día del Ron: ¿Cómo puedes entrenar tu olfato para maridar esta bebida?

Día del Ron El ron es una bebida noble y las notas de vainilla suelen 'brillar' en una copa. (Pixabay)

Hay sobremesas comunes, y luego están esas noches donde la conversación y lo que hay en la mesa están en otro nivel, pero el ron es una bebida única y se puede maridar con platillos, frutas y por qué no, hasta un buen habano.

Salir a cenar a un lugar con gran propuesta siempre es un gran plan, pero la experiencia cambia por completo cuando decides prestar atención a los detalles y jugar un poco con los sentidos.

¿Cómo puedes entrenar tu olfato para maridar el ron?

Por eso, te contamos toda nuestra experiencia en la cata que llevó a cabo Ashers México, la comunidad de aficionados a los Habanos más grande de México, de la mano de Ron Eminente y el exclusivo restaurante Ajo Blanco en la zona de las Lomas de Chapultepec, para celebrar el Día del Ron el próximo 16 de agosto.

Durante el evento, los comensales aprendieron a elevar estos dos grandes compañeros de origen cubano que sin duda hacen que vivas una experiencia sensorial plena, por lo que te compartimos algunos tips para que puedas aprender a maridar y detectar matices como todo un conocedor, sin importar el lugar y con tus destilados favoritos.

Día del Ron El ron puede mezclarse en cocktails o se puede tomar solo también. (Ashers México)

El truco empieza a ciegas

Antes de dar el primer sorbo o empezar la degustación, el secreto de los expertos está en aislar el olfato. La memoria olfativa es súper poderosa, si entrenas tu nariz segundos antes identificando aromas básicos, tu cerebro los reconoce de inmediato cuando aparecen en la mezcla.

El ejercicio propone identificar mentalmente (o hasta a ciegas) estos seis descriptores clave:

Caramelo.

Vainilla.

Canela.

Café.

Anís.

Pimienta.

La evolución del Habano

Una vez que tu nariz tiene ese “mapa mental”, el perfil aromático de un Habano como el que utilizamos en el evento que fue un Cohiba Siglo IV cobra otro sentido.

Sin necesidad de ser un experto, empiezas a notar cómo la pimienta, la canela o el café no se quedan estáticos; van apareciendo, transformándose y combinándolos a lo largo de la degustación. Es literalmente aprender a leer las capas de lo que estás disfrutando.

El maridaje perfecto con Ron Eminente Reserva 7 Años

La sobremesa alcanza su punto más interesante cuando entra el destilado. La clave aquí es buscar una bebida que no tape el perfil aromático, sino que compita en complejidad y lo complemente.

Nosotros lo acompañamos con Ron Eminente Reserva 7 Años (un ron cubano envejecido en barricas de roble blanco previamente utilizadas para whisky) funciona como el aliado ideal.

Sus notas de café tostado, cacao, azúcar de caña y especias se entrelazan con los aromas del Habano, haciendo que un mismo descriptor (como la vainilla o la canela) se sienta totalmente diferente cuando lo percibes aislado o integrado con el ron.

Degustar de manera consciente no se trata de adivinar ni de ponerse técnico, sino de convertir el momento en un juego de descubrimiento.

La próxima vez que estés en la sobremesa, acuérdate de esta premisa básica para cerrar la noche. Primero olemos. Después disfrutamos. Finalmente descubrimos todas las bondades del ron.