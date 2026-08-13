Sismo hoy en México ¿Dónde fue el epicentro del último temblor este jueves 13 de agosto? (Imagen hecha con IA)

México se encuentra en una región de alta actividad sísmica debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico y a la interacción de varias placas tectónicas.

El movimiento entre estas placas genera una liberación de energía que se propaga en forma de ondas sísmicas, las cuales generan movimientos telúricos que se registran en distintas regiones del país.

El territorio mexicano cuenta con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el cual diariamente capta los movimientos telúricos que se presentaron a lo largo del día. En algunos casos, la baja magnitud no amerita la activación de la Alerta Sísmica. Aquí te contamos en dónde se presentaron los epicentros más recientes.

¿En qué estados de la república se registraron temblores?

De acuerdo con los reportes del SSN las entidades federativas en las que se detectaron fenómenos de baja magnitud este jueves 13 de agosto fueron:

Baja California

Jalisco

Colima

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

¿En dónde se registró el último temblor en el país?

A través de sus cuentas oficiales, el Sismológico reportó que el último sismo captado en México fue al sureste de Salina Cruz, Oaxaca, alrededor de las 16:42 y tuvo una magnitud de 4.0.

¿Se activó la alerta sísmica por los temblores hoy en México?

Hasta el momento, ninguno de los sismos ameritó la activación de la alerta sísmica. Cabe recordar que no todos los movimientos telúricos generan este aviso, ya que su activación depende de factores como la intensidad y sus características. Es importante mantenerse informados a través de fuentes oficiales ante cualquier eventualidad.

¿Cuál fue la actividad sísmica del día?

Uno de los primeros temblores reportados por el SSN en sus cuentas oficiales, este 13 de agosto, fue al suroeste de Ciudad de Armería en Colima a las 0:03 horas, con una magnitud de 3.4; también se localizaron movimientos en: