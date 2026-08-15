Monterrey vs Juárez: horario, canal y dónde ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX

Después de la pausa en el calendario por la Leagues Cup, la Liga MX retoma su actividad y uno de los encuentros que acapara la atención de la Jornada 4 del Apertura 2026 es el Monterrey vs Juárez.

El partido promete ser una buena prueba para dos equipos que llegan con necesidades muy distintas, pero con el mismo objetivo: quedarse con los tres puntos.

¿Cuándo juega Monterrey vs Juárez?

El duelo entre Rayados y FC Juárez se disputará este sábado 15 de agosto de 2026 en el Estadio BBVA, casa del conjunto regiomontano.

El silbatazo inicial está programado para las 7:10 pm, tiempo del centro de México.

La localía puede convertirse en un factor importante para Monterrey, que necesita aprovechar el regreso de su afición para darle la vuelta al complicado comienzo que ha tenido en el torneo.

¿Dónde ver Monterrey vs Juárez en vivo?

Si quieres seguir el partido desde casa, estas son las opciones de transmisión:

Televisión: Canal 5 y TUDN

Canal 5 y TUDN Streaming: ViX Premium y Layvtime

Así que el encuentro tendrá opciones tanto para quienes prefieren verlo en televisión abierta como para quienes siguen la Liga MX por streaming.

Rayados busca levantar en el Apertura 2026

Monterrey arrancó el campeonato con una victoria ante Santos Laguna, pero después llegaron dos tropiezos consecutivos frente a Necaxa y Atlas.

El panorama, sin embargo, no es completamente negativo. El equipo regiomontano llega con actividad reciente tras su participación en la Leagues Cup, donde consiguió una victoria ante Nashville SC, por lo que buscará trasladar ese envión al torneo mexicano.

FC Juárez llega con urgencia

Del otro lado está un Juárez que necesita reaccionar cuanto antes. Los Bravos han perdido sus tres partidos del Apertura 2026, ante Puebla, Chivas y Pumas, por lo que todavía no consiguen sumar en el campeonato.

Una victoria en Monterrey sería, además de los primeros puntos del torneo, un golpe anímico importante para el conjunto fronterizo.

Un partido con presión para ambos

Sobre el papel, Monterrey parte con la ventaja de jugar en casa y contar con un plantel acostumbrado a pelear en la parte alta. Sin embargo, Juárez llega con poco que perder y mucho que ganar.

El Monterrey vs Juárez será, entonces, una oportunidad para que Rayados vuelva a la senda del triunfo y para que los Bravos finalmente estrenen su casillero de puntos en el Apertura 2026.