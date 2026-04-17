‘Avengers: Endgame’ vuelve a cines con escenas inéditas que conectarán la historia a Doomsday

Avengers: Endgame regresa a cines La estrategia de Marvel Studios busca reactivar el interés del público rumbo al próximo gran crossover del UCM.

Si ver morir a Tony Stark en pantalla grande no fue suficiente por una vez —o las veces que hayas asistido al cine a ver el final de la Saga del Infinito en 2019—, Marvel Studios revivirá el icónico sacrificio con un re-estreno de Avengers: Endgame programado meses antes del estreno de su próxima película, Avengers: Doomsday.

Esta estrategia de la compañía surge tras la confirmación de que los eventos en Endgame se conectarán directamente con la próxima aventura de Los Vengadores, no sólo eso, sino que el re-estreno contendrá escenas inéditas que servirán para unir ambas películas.

La noticia ha desatado la expectativa de millones de fans respecto al caos multiversal que ocurrirá en Doomsday, ansiosos y ansiosas por acudir a cines a rescatar las nuevas pistas que Marvel ofrecerá rumbo a uno de los proyectos más ambiciosos del universo cinematográfico de cómics.

¿Fríamente calculado o un desesperado abuso de nostalgia? Avengers: Endgame vuelve a cines este 2026

Joe y Anthony Russo acudieron a la CinemaCon para compartir detalles exclusivos del magno crossover Avengers: Doomsday, además de presentar al público asistente el primer tráiler completo de la película.

Durante la presentación de Disney en la convención, los Russo anunciaron que re-estrenarán Avengers: Endgame como la tarea final para comprender los eventos que sucederán en el ambicioso proyecto de Doom, ya que la icónica culminación de la Saga del Infinito contará con material inédito y directamente conectado a la nueva película, lo que ampliará el filme a más de tres horas de duración.

The ‘AVENGERS: ENDGAME’ theatrical re-release will include deleted scenes & other surprises.



Returning to theaters this September. pic.twitter.com/CoDg5QCSIw — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 16, 2026

Disney, por su parte, aprovechará para presentar la certificación “Infinity Vision”, un nuevo estándar de calidad para salas premium de gran formato, siendo Endgame y Doomsday las primeras producciones que utilizarán esta etiqueta.

La estrategia de Marvel Studios busca reactivar el interés del público rumbo al próximo gran crossover del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) al revivir uno de los mayores fenómenos de su primera saga.

¿Cuándo se re-estrenará Avengers: Endgame en cines?

El estreno de la nueva versión de Endgame será el próximo 25 de septiembre de 2026, dos meses antes del lanzamiento de Avengers: Doomsday el 18 de diciembre del mismo año, construyendo de esta forma el puente directo entre acontecimientos y reanimando la emoción pública que alguna vez rodeó al UCM previo a la pandemia.

Todos los detalles que sabemos sobre el tráiler de Avengers: Doomsday

A pesar de que los intentos de filtrar el tráiler de Avengers: Doomsday presentado en CinemaCon no hicieron falta —siendo obstruidos inmediatamente por la seguridad del evento—, los detalles del primer avance se liberaron y actualmente están dando la vuelta al internet, despertando nuevas teorías y temores.

De acuerdo con la información difundida en redes sociales, el adelanto mostró el primer vistazo detallado a Dr. Doom, interpretado por Robert Downey Jr., quien se prepara para una invasión multiversal.

A partir de este momento, el avance transita entre diversos personajes antes vistos en los proyectos del UCM post-Engame, como Simu Liu en el papel de Shang-Chi enfrentándose a Channing Tatum, quien dará vida al mutante Gambit.

Otro enfrentamiento será el de Yelena (Florence Pugh) contra Mystique, la cual volverá a ser interpretada por la actriz Rebecca Romjin; estos sucesos podrían indicar que existirá una batalla entre mutantes y Vengadores.