Apple Event 2026: ¿cuándo, qué presentará Apple y a qué hora verlo en México?

La espera terminó. Apple Event 2026 ya tiene fecha: la compañía realizará su tradicional presentación de septiembre el próximo miércoles 9 de septiembre, una cita que este año llega con la primera gran keynote de John Ternus como CEO de Apple.

La compañía confirmó el evento en México programado a las 11:00 am, con una transmisión en vivo que podrá seguirse por los canales oficiales de Apple.

Y aunque la compañía mantiene en secreto los detalles de sus nuevos productos, las apuestas están en el iPhone 18 Pro, una posible versión Pro Max y, sobre todo, el esperado iPhone plegable.

¿Qué se espera del Apple Event 2026?

iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max

La nueva generación Pro será uno de los platos fuertes de la presentación. Las previsiones apuntan a que Apple mostrará el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, aunque no necesariamente llegará toda la familia iPhone 18 durante septiembre.

El iPhone 18 estándar podría quedar fuera de este evento y llegar hasta 2027, una decisión que rompería con la costumbre de presentar prácticamente toda la familia durante el mismo periodo.

El iPhone plegable: la sorpresa que todos quieren

La llegada del supuesto iPhone plegable es el rumor más fuerte de este año. Apple lleva años rodeada de presión sobre la entrada al mercado de smartphones plegables y ahora la expectativa vuelve a crecer. De concretarse, sería la primera incursión de la compañía en una categoría donde Samsung y otros fabricantes ya llevan varias generaciones de ventaja.

Apple Watch y nuevas versiones de software

Entre los modelos esperados aparecen el Apple Watch Series 12 y el Apple Watch Ultra 4, aunque la compañía todavía no ha detallado oficialmente el catálogo que mostrará.

La parte de software también tendrá protagonismo. Apple podría revelar las fechas de disponibilidad de iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 y tvOS 27, sistemas que actualmente se encuentran en desarrollo y pruebas.

¿A qué hora será el Apple Event 2026 en México?

Para quienes quieran seguir la presentación desde México, la cita será el 9 de septiembre a las 11:00 am. Además del lanzamiento de nuevos dispositivos, esta keynote marcará un cambio importante en la historia reciente de la compañía: John Ternus asumirá como CEO el 1 de septiembre, apenas ocho días antes del evento, después de que Tim Cook pase al cargo de presidente ejecutivo del consejo.

Con un nuevo CEO, una nueva generación del iPhone y la posibilidad de que Apple finalmente entre al terreno de los teléfonos plegables, el Apple Event 2026 llega con suficientes puntos para convertirse en una de las presentaciones tecnológicas más comentadas del año.