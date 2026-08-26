La Captura La Captura: Por qué Che Ríos era el único refugio seguro para el Chapo Guzmán en su huida (Cortesía Netflix)

Con el estreno de la película La Captura en Netflix, dirigida por Chava Cartas, ha resurgido el interés por los detalles operativos de la tercera y última aprehensión de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ocurrida el 8 de enero de 2016.

Entre las escenas de mayor tensión dramática y apego a los hechos reales destaca la insistencia del capo por ser llevado a un lugar en particular: la localidad de “Che” Ríos.

La cinta retrata a los dos policías federales (identificados en la ficción como Arturo Carmona y Héctor Rosales) quienes mantuvieron bajo custodia al líder del Cártel de Sinaloa tras interceptar el vehículo robado en el que huía.

¿Por qué ‘El Chapo’ Guzmán quería llegar a ‘Che’ Ríos?

La urgencia del narcotraficante se dio inmediatamente después de haber escapado junto a su jefe de seguridad, Orso Iván Gastélum (“El Cholo Iván”), a través del sistema de drenaje de Los Mochis durante la Operación Cisne Negro desplegada por la Marina.

Al ser interceptados en carretera por la patrulla federal, Guzmán Loera intentó negociar su libertad desviando la ruta del traslado.

El capo lanzó una propuesta directa a los agentes:

“Ayúdenme a llegar a ‘Che’ Ríos. Yo les arreglo la vida para siempre. Ahí está mi gente. Ahí los van a apoyar”, les ofreció.

El objetivo de Guzmán era alcanzar una zona bajo su absoluto control operativo donde su grupo armado pudiera emboscar a los oficiales, auxiliarlo y concretar su rescate.

¿Qué es ‘Che’ Ríos en Sinaloa?

“Che” Ríos es la denominación popular con la que se conoce a Juan José Ríos, una importante localidad ubicada en el norte de Sinaloa, muy cercana al municipio de Los Mochis.

El nombre de esta población cobró notoriedad pública a nivel nacional a partir de las declaraciones contenidas en el expediente de la recaptura, convirtiéndose en un punto clave que demuestra cómo el capo buscaba a toda costa retomar el control antes de que llegaran los refuerzos militares.

¿Qué ocurrió con ‘El Chapo’ tras su detención?

Al no ceder a los sobornos ni trasladarlo a Juan José Ríos, los policías federales ingresaron al capo al Motel Doux, donde lo resguardaron en la habitación número 51 donde permaneció resguardado antes de ser entregado a las autoridades.

Posteriormente, Joaquín Guzmán Loera fue extraditado a Estados Unidos en enero de 2017, donde actualmente cumple una condena de cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad ADX Florence.