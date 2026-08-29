América vs Puebla HOY: horario y dónde ver EN VIVO la Jornada 6 de la Liga MX

La Jornada 6 de la Liga MX trae uno de esos partidos que pueden convertirse rápidamente en el plato fuerte del sábado. América vs Puebla se enfrentan este 29 de agosto con dos equipos que llegan con buenos números, aunque con objetivos muy distintos: las Águilas quieren seguir en la cima y La Franja busca dar el campanazo.

El conjunto azulcrema llega con el ánimo por las nubes después de avanzar a las semifinales de la Leagues Cup tras vencer 2-0 a Columbus Crew. Además, en el Apertura 2026, América marcha como líder con 13 puntos y una diferencia de goles de +8.

Del otro lado está un Puebla que tampoco llega de paseo a la capital. El equipo dirigido por Gerardo Espinoza viene de derrotar 3-2 a Santos Laguna y acumula tres partidos consecutivos sin conocer la derrota en la Liga MX. Con 10 puntos, La Franja se mantiene en la parte alta de la clasificación y tiene motivos suficientes para pensar que puede complicarle la noche al líder.

¿A qué hora juega América vs Puebla HOY?

El partido entre América y Puebla correspondiente a la Jornada 6 del Apertura 2026 se disputará este sábado 29 de agosto.

La patada inicial está programada para las 19:05 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte, en la Ciudad de México.

¿Dónde ver América vs Puebla en vivo?

La buena noticia para quienes quieren seguir el encuentro desde casa es que habrá opciones tanto por televisión como por streaming.

La transmisión del América vs Puebla EN VIVO estará disponible a través de Canal 5 y TUDN, mientras que en plataformas digitales podrá seguirse mediante ViX Premium.

América quiere seguir mandando en la Liga MX

Las Águilas llegan a este encuentro con una racha que explica por qué ocupan el primer lugar. Después de imponerse a Columbus Crew, el equipo de Guillermo Almada alcanzó siete victorias consecutivas considerando sus compromisos recientes.

Además, la historia reciente entre ambos clubes juega a favor del conjunto capitalino. En sus últimos 10 enfrentamientos, América registra ocho triunfos, un empate y apenas una derrota frente a Puebla.

Puebla ha encontrado resultados importantes durante este arranque de torneo y llega con la confianza que otorgan tres partidos sin perder. Su objetivo es claro: sumar en una cancha complicada y, de paso, acercarse todavía más a los primeros puestos.

Un partido con algo más que tres puntos en juego

Para América, ganar significa conservar el liderato y mantener el buen momento antes de afrontar los próximos compromisos. Para Puebla, una victoria tendría sabor especial porque podría convertirse en uno de esos resultados que cambian de repente.

Horario: 19:05 horas, tiempo del centro de México

Fecha: sábado 29 de agosto de 2026

Sede: Estadio Banorte, CDMX

TV: Canal 5 y TUDN

Streaming: ViX Premium