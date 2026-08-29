Lilo y Stitch 2 ya tiene fecha de estreno: esto sabemos de la secuela live action de Disney

Si la primera entrega del live action de Lilo y Stitch te fascinó, Disney tiene una sorpresa para ti. La compañía ya prepara Lilo y Stitch 2, la continuación en acción real de la cinta que llevó nuevamente a las salas de cine a uno de los extraterrestres más queridos de la cultura pop.

La buena noticia es que ya tiene fecha en el calendario: la secuela live action de Lilo y Stitch se estrenará en 2028. Eso sí, todavía falta bastante para volver a ver a la peculiar familia hawaiana en pantalla grande y Disney ha sido bastante cuidadoso con los detalles de la historia.

¿Cuándo se estrena Lilo y Stitch 2?

La fecha confirmada para el estreno de Lilo y Stitch 2 es el 26 de mayo de 2028. La película llegará a cines como continuación de la adaptación live action estrenada en 2025, producción que consiguió trasladar a personajes de la animación original al terreno de la acción real.

Por ahora, Disney no ha revelado demasiados detalles sobre la trama. Y quizá sea mejor así: todavía falta tiempo para que comiencen a aparecer los primeros avances, imágenes oficiales y pistas sobre lo que le espera a Lilo, Nani y Stitch.

¿De qué tratará Lilo y Stitch 2?

Aquí es donde Disney está jugando a guardar el secreto. La trama de Lilo y Stitch 2 todavía no ha sido revelada oficialmente, por lo que cualquier teoría sobre la historia debe tomarse como eso, una teoría.

Lo que sí está confirmado es la llegada de Angel, el Experimento 624, uno de los personajes más reconocibles del universo de Stitch. Su incorporación abre la puerta a que la nueva película amplíe el mundo de los experimentos creados por Jumba y presente más criaturas extraterrestres.

La presencia de Angel también puede darle una nueva dinámica a la historia. Sin embargo, todavía no se sabe cuál será exactamente su papel ni cómo se relacionará con Stitch, Lilo y el resto de los personajes.

¿Quiénes regresarán en Lilo y Stitch 2?

El elenco oficial de Lilo y Stitch 2 todavía no ha sido anunciado en su totalidad. No obstante, se espera que algunos integrantes de la primera película regresen para continuar con sus personajes.

Entre los nombres vinculados con la producción están:

Maia Kealoha como Lilo

Sydney Agudong como Nani

Chris Sanders nuevamente como la voz de Stitch

Kaipo Dudoit como David

Courtney B. Vance como Cobra Bubbles

Billy Magnussen como Pleakley

Zach Galifianakis como Jumba

Por supuesto, habrá que esperar la confirmación de Disney antes de dar el reparto por cerrado.

¿De qué trató Lilo y Stitch de 2025?

La primera película live action retomó la historia que el público conoció en la cinta animada de 2002. En ella, Lilo y Nani intentan mantener unida a su familia mientras enfrentan una situación que cambia por completo con la llegada de Stitch.

El pequeño extraterrestre fue creado por Jumba como un experimento diseñado para provocar caos, pero termina encontrando algo que no estaba precisamente en sus planes: un hogar.

Y ahí está uno de los elementos centrales de la franquicia: la ohana, concepto hawaiano relacionado con la familia y con la idea de permanecer unidos incluso cuando las cosas se ponen complicadas.

Ahora, con Lilo y Stitch 2, Disney tiene la oportunidad de ampliar ese universo y llevar a sus personajes a una nueva aventura. Falta mucho para el estreno, pero lo que ya es seguro es que Stitch volverá a hacer de las suyas en 2028.