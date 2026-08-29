Miniso lanza colección de KPop Demon Hunters: estos son los coleccionables que debes tener

La fiebre por KPop Demon Hunters jamás pasará de moda. La franquicia sigue ampliando su universo y ahora aterriza en el mundo de los coleccionables de la mano de Miniso, preparando una colección inspirada en los personajes y la estética de la exitosa película animada.

La propuesta reúne diferentes productos relacionados con HUNTR/X y los Saja Boys, dos de los elementos más reconocibles de la historia. La colección apuesta por llevar el universo de la cinta a objetos que no necesariamente terminarán guardados en una vitrina, sino que pueden convertirse en parte del día a día.

Entre los productos destacan:

Minifiguras

Peluches

Charms

Llaveros

Bolsos

Accesorios

Con diseños que recuperan los colores, vestuarios y rasgos visuales de los protagonistas.

¿Qué productos de KPop Demon Hunters tendrá Miniso?

Uno de los atractivos principales de esta colaboración son las minifiguras coleccionables, diseñadas con cuerpos compactos y cabezas grandes para darles ese aspecto adorable que caracteriza a buena parte del merchandising de personajes.

También aparecen charms y llaveros de KPop Demon Hunters, con ilustraciones y elementos gráficos relacionados con HUNTR/X.

Asimismo, la colección contempla peluches y bolsos, ampliando la oferta más allá del coleccionismo tradicional.

Esto resulta especialmente interesante porque el merchandising de franquicias dejó de ser un terreno exclusivo para niñas, niños o coleccionistas especializados. Cada vez más adultos compran productos relacionados con películas, series, videojuegos y personajes que forman parte de sus gustos e intereses.

En ese sentido, KPop Demon Hunters tiene una ventaja evidente: combina animación, música, estética pop y personajes con una identidad visual muy marcada.

Para los fans de KPop Demon Hunters, eso significa nuevas formas de acercarse a la franquicia. Para las marcas, representa una oportunidad de convertir la emoción que genera una película en una relación mucho más prolongada con los consumidores.

Así que, si eres fan de HUNTR/X, los Saja Boys o simplemente no puedes resistirte a un buen coleccionable, será mejor que mantengas los ojos abiertos cuando visites Miniso.