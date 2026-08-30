¿Quién salió de La Casa de los Famosos? Luis Chaparro fue el quinto eliminado del reality

La Casa de los Famosos México La Casa de los Famosos México 2026: ¿cómo van las votaciones de los nominados de hoy 30 de agosto? (X: @LaCasaFamososMx)

La competencia dio un nuevo giro este domingo 30 de agosto con la salida de Luis Chaparro, quien se convirtió en el quinto habitante en abandonar la casa.

La noche de eliminación volvió a poner a prueba a los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026 y, tras una semana marcada por alianzas, tensiones y estrategias, Luis Chaparro quedó fuera de la competencia.

El participante no logró obtener el respaldo suficiente para continuar en el reality y tuvo que despedirse de sus compañeros durante la gala de este domingo. Con su salida, la competencia entra en una nueva etapa y cada vez quedan menos participantes en busca del premio final.

Luis Chaparro se convierte en el quinto eliminado de La Casa de los Famosos México

Luis Eduardo Chaparro, conocido en redes sociales como “No Soy Chaparro”, es un creador de contenido mexicano que ganó popularidad en plataformas digitales gracias a sus personajes, historias y contenidos de humor. De acuerdo con la ficha oficial de La Casa de los Famosos México, estudió Cine Digital, pero encontró en las redes sociales una vía para desarrollar su faceta creativa y conectar con una audiencia masiva.

Su entrada a La Casa de los Famosos México ocurrió el 26 de julio de 2026, durante la gala de estreno. Chaparro fue presentado como uno de los habitantes sorpresa de la edición y rápidamente se convirtió en uno de los rostros digitales que buscaban abrirse paso en el reality.

Su permanencia llegó a su fin en la quinta gala de eliminación, después de quedar nominado junto con Gema Garoa, Mariana Ochoa, Ernesto Laguardia y Karina Torres. Las primeras mediciones publicadas antes de la gala ya colocaban a Chaparro entre los participantes con menor respaldo en algunas encuestas.

En resdes sociales uno de los comentarios más populares era “Fuera Gema”, por lo que usuarios en internet han respondido a la salida de Chaparro con frases como “fraude” o “robo”.