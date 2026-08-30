María Vargas: la nueva Miss Universo México 2026; ¿quién es la sucesora jaliscience de Fátima Bosch?

Ella es María Vargas, la nueva Miss Universo México Foto: Vía redes sociales

La noche del 29 de agosto, María Guadalupe Vargas Naranjo, representante de Jalisco, fue elegida como Miss Universe México 2026 durante la competencia celebrada en Los Cabos, Baja California, en la que estuvo presenta la actual reina Fátima Bosch. El resultado fue contundente: María Vargas, representante de Jalisco, será la elegida para buscar la corona en dicho concurso.

Pero ¿quién es María Vargas? ¿cómo llegó a la contienda y qué hay detrás de la nueva reina de belleza mexicana?

¿Quién es María Vargas?

María Vargas tiene 28 años y es originaria de Zapopan, Jalisco. Además de dedicarse al modelaje, cuenta con una formación profesional en Negocios Internacionales y también ha incursionado en el mundo empresarial y editorial.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención sobre la nueva Miss Universo México es precisamente su faceta como escritora. A los 26 años publicó su primer libro, Miss Trouble, la reina de los problemas, una obra autobiográfica en la que aborda experiencias personales, un accidente que marcó su vida y las dificultades que ha enfrentado ante los prejuicios y las críticas.

La propia Vargas ha explicado que uno de los mensajes centrales de su historia es que cada persona debe tener la posibilidad de definir su propia identidad y no permitir que otros lo hagan por ella.

¿La nueva reina de los problemas?

Antes de convertirse en Miss Universo México, María Vargas ya tenía usobrenombre que refleja buena parte de la personalidad que ha construido públicamente: “la Reina de los problemas”.

La modelo incluso se ha referido a sí misma con este apodo y ha convertido la expresión en parte de su sello personal. No obstante, este apelativo se refiere más a una postura personal que al escándalo: Vargas ha señalado que no busca ser una reina de belleza convencional; busca romper cánones preestablecidos a través de su identidad, la cual se ha forjado como consecuencia de las viscicitudes a las que se ha enfrentado.

En este sentido, luego de que la noticia se hizp oficial, Vargas señaló que buscará continuar con el legado de Fátima Bosch y continuar alzando la voz en pro de las mujeres así como aprender a escuchar y utilizar esa voz para abrir oportunidades.

Con su triunfo, María Vargas inicia ahora una nueva etapa de preparación rumbo al certamen internacional.

¿Cuándo competirá María Vargas en Miss Universe?

Como nueva Miss Universe México 2026, María Vargas representará al país en la edición 75 de Miss Universe.

La competencia internacional está programada para el 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico, donde se reunirá con representantes de distintos países que buscarán quedarse con la corona mundial.

Así, la historia de María Vargas apenas comienza. Después de pasar de representante de Jalisco a convertirse en la nueva reina nacional, su siguiente reto será llevar su historia, preparación y personalidad hasta el escenario internacional.