Buen Fin 2026: ¿cuándo empieza y qué cambios habrá este año?

¿Cuándo empieza el Buen Fin 2026? La Crónica

Una de las temporadas favoritas de todos los compradores se acerca: El Buen Fin 2026 ya tiene fechas oficiales y los consumidores tendrán cinco días para aprovechar promociones y descuentos en establecimientos físicos y tiendas en línea de todo México.

El periodo contempla cinco días consecutivos de ofertas y coincide con el fin de semana largo relacionado con la conmemoración de la Revolución Mexicana. Por lo que en esta nota te decimos todo lo que necesitas saber sobre este periodo de compras y ofertas.

¿Cuándo empieza y cuándo termina El Buen Fin 2026?

El Buen Fin 2026 comenzará el viernes 13 de noviembre y terminará el martes 17 de noviembre. Las fechas quedan de la siguiente manera:

Viernes 13 de noviembre: inicio de El Buen Fin.

inicio de El Buen Fin. Sábado 14 de noviembre: segundo día de promociones.

segundo día de promociones. Domingo 15 de noviembre: tercer día.

tercer día. Lunes 16 de noviembre: cuarto día.

cuarto día. Martes 17 de noviembre: último día de ofertas.

La edición tendrá una duración de cinco días, igual que la de 2025.

¿Qué cambia en El Buen Fin 2026?

Una de las novedades de esta edición es el impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), las cuales si integrarán a la temporada y se les facilitará su incorporación al comercio electrónico.

Por otra parte, también se mantiene el interés por promover productos y servicios vinculados con la marca Hecho en México. A la vez, la transformación digital será otro de los ejes para que más pequeños negocios puedan vender por internet.

Para los comercios interesados en participar, el portal oficial indica que el registro para la edición 2026 comenzará el 8 de septiembre. Cabe destacar que la Profeco vigilará que las compras de todos los usuarios se lleven a cabo de una manera transparente, sin fraudes y bien informada.

¿Cómo prepararse para El Buen Fin?

Aunque las promociones todavía están por llegar, comparar precios desde ahora puede ser una de las mejores estrategias para saber si una oferta realmente representa un ahorro.

Antes de noviembre, conviene hacer una lista de los productos que realmente necesitas, anotar sus precios actuales y establecer cuánto dinero puedes destinar a las compras.

También es recomendable comparar las condiciones de pago, especialmente cuando una tienda ofrece meses sin intereses, y revisar si el costo final resulta conveniente frente a otras opciones.

Otra medida importante es conservar tickets, facturas y comprobantes digitales. Estos documentos pueden ser necesarios en caso de solicitar una devolución, hacer válida una garantía o presentar una reclamación.

¿Cómo evitar fraudes y compras impulsivas?

El atractivo de los descuentos puede llevar a comprar productos que originalmente no estaban contemplados en el presupuesto. Por eso, tener una lista previa permite distinguir entre una necesidad y una compra motivada únicamente por una promoción.

Para verificar que un negocio participa oficialmente en El Buen Fin, los consumidores pueden consultar el portal oficial del programa.