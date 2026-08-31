Roblox Unión Europea endurece políticas contra Chat GPT, Reddit y Roblox: ¿Cuáles son las nuevas medidas para proteger a las infancias? (Pexels)

Las plataformas de inteligencia artificial como ChatGPT, junto a servicios masivos como Reddit y Roblox, deberán acatar el máximo nivel de escrutinio y responsabilidad dentro de la Unión Europea.

La medida responde al inmenso impacto social de estos servicios y fue anunciada por Henna Virkkunen, responsable de tecnología de la Unión Europea.

Con esta decisión, tanto el chatbot desarrollado por OpenAI como las plataformas de videojuegos enfrentarán un marco normativo más estricto frente a problemáticas relacionadas con la adicción en menores y la explotación infantil.

Designación bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA)

La Comisión Europea clasificó formalmente a ChatGPT como un “motor de búsqueda muy grande”, mientras que a Reddit y Roblox las catalogó bajo la figura de “plataformas de gran tamaño”.

Estas etiquetas se aplican a los servicios que sobrepasan los 45 millones de usuarios mensuales en territorio europeo dentro del marco de la Ley de Servicios Digitales (DSA), la principal herramienta legal desplegada por la UE para vigilar a los gigantes tecnológicos.

A partir de esta notificación, las tres empresas cuentan con un plazo estricto de cuatro meses para implementar los ajustes necesarios y dar cumplimiento a las exigencias legales.

¿Cuáles son las nuevas obligaciones para proteger a las infancias?

Para cumplir con la normativa, las compañías deberán evaluar y mitigar de forma obligatoria los riesgos sistémicos derivados de sus sistemas algorítmicos. Las áreas prioritarias de revisión contemplan:

Mitigación de efectos negativos en el bienestar físico y mental, adicción y prevención de explotación infantil.

Mecanismos reforzados para detectar y retirar material ilícito.

Salvaguarda de la privacidad, libertad de expresión y seguridad pública.

Control de desinformación y manipulación de contenido.

Sanciones millonarias

La Unión Europea ha intensificado la aplicación de la DSA cuando entró en vigor en 2022, ampliando su catálogo de empresas fiscalizadas en 2023 y abriendo investigaciones que ya derivan en sanciones para diversas plataformas digitales:

AliExpress: 550 millones de euros.

Temu: 200 millones de euros.

X (antes Twitter): 120 millones de euros.

Además, el regulador europeo mantiene expedientes abiertos contra corporaciones como Meta, TikTok y Shein.