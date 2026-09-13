La Granja VIP 2026: la coreañera es la primera eliminada del reality

La Coreañera se convierte en la primera eliminada de La Granja VIP Foto: Especial

Abigail Pak, mejor conocida como La Coreañera, se convirtió en la primera eliminada de La Granja VIP 2026, luego de enfrentarse a Manelyk González, Kevyn Contreras “El Bicolor” y Rafael Mercadante en la primera gala de eliminación de la segunda temporada.

La acordeonista y creadora de contenido deja el reality después de una semana marcada por pruebas, nominaciones y varios momentos que rápidamente llamaron la atención de los seguidores del programa.

Su salida representa el primer movimiento importante de la competencia y deja a los demás granjeros con una pregunta inevitable: ¿quién será el siguiente participante en abandonar la granja?

¿Quién es La Coreañera de La Granja VIP?

Abigail Pak, conocida artísticamente como La Coreañera, es una música, acordeonista, multiinstrumentista y creadora de contenido nacida en San Antonio, Texas, y criada en México. Es hija de padres mexicanos y surcoreanos y construyó una carrera musical bastante distinta a la de muchos participantes de realities.

Su formación comenzó con el piano clásico y uno de los episodios más destacados de su trayectoria ocurrió cuando tenía apenas 13 años, al presentarse como pianista solista en el Carnegie Hall de Nueva York. Con el paso del tiempo, su proyecto musical tomó otro rumbo y comenzó a ganar notoriedad por sus interpretaciones de cumbia con acordeón.

Su propuesta combina elementos de la música mexicana con sus raíces coreanas y una personalidad muy ligada a la cultura popular mexicana. Esa mezcla terminó convirtiéndose precisamente en una de las características que la hicieron reconocible en redes sociales.

¿Cómo llegó La Coreañera a La Granja VIP 2026?

La participación de Abigail Pak fue anunciada el 28 de agosto de 2026 durante Venga la Alegría. La producción la presentó como la duodécima granjera confirmada de la segunda temporada.

Su presentación tuvo precisamente uno de los elementos que mejor representan su personalidad: apareció acompañada de música y posteriormente tomó su acordeón para interpretar una pieza, provocando que los conductores del programa comenzaran a bailar.

Desde el anuncio, la propia Abigail reconoció que entrar a un reality era un reto para ella. Incluso explicó que nunca había visto este tipo de programas antes de aceptar la invitación y que se consideraba una persona reservada.

Su intención inicial, según explicó, era simplemente convivir y mostrarse tal como es. “Vengo a hacer amigos y la paz mundial” fue la frase con la que describió su actitud antes de entrar al reality.