La Granja VIP 2026: ¿Quién será el primer eliminado de esta noche 13 de septiembre?

La Granja VIP 2026 La Granja VIP 2026: ¿Quién será el primer eliminado de esta noche? (X: @AztecaUNO)

Llegó el momento de despedir al primer habitante del establo. Este domingo 13 de septiembre se llevará a cabo la primera fase eliminatoria de La Granja VIP 2026, donde uno de los concursantes abandonará la competencia tras someterse a la votación del público.

A lo largo de la semana, la tabla de nominados sufrió diversos cambios que dejaron la permanencia de varios famosos en la cuerda floja.

¿Quiénes son los nominados de La Granja VIP 2026?

Tras una semana de intensas estrategias, traiciones y dinámicas de salvación, la placa definitiva de nominados en riesgo de salir está conformada por:

Manelyk González

Kevyn Contreras “El Bicolor”

Rafael Mercadante

Abigail Pak “La Coreañera”

Cabe recordar que la nominación inicial consideraba a María Karunna, Kevyn Contreras, Mónica Escobedo y Rafael Mercadante. No obstante, Karunna obtuvo el beneficio de la salvación, logrando salir de la lista y modificando la placa al enviar a Manelyk González en su lugar.

Además, Mónica Escobedo logró salir de peligro, mientras que “La Coreañera” ingresó a la lista tras la decisión del capataz de la semana, Julio Camejo.

¿Cómo van las votaciones para la primera eliminación?

Aunque TV Azteca no ha dado a conocer el porcentaje de las votaciones antes de la gala, en redes sociales muestran cómo se distribuye el apoyo del público hasta el momento:

Manelyk González: 45%

Kevyn Contreras “El Bicolor”: 23%

Rafael Mercadante: 21%

Abigail Pak “La Coreañera”: 11%

Con estos números, “La Coreañera” se posiciona como la participante con menor respaldo de la audiencia, situándose en el mayor riesgo de convertirse en la primera eliminada de la temporada.

¿A qué hora comienza la gala de eliminación de La Granja VIP 2026?

La primera gala de eliminación se transmitirá en vivo este domingo 13 de septiembre a partir de las 20:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Dónde ver la transmisión en vivo y el 24/7 de La Granja VIP?

Para no perderte ningún detalle de la gala de eliminación, podrás seguir la transmisión en televisión abierta a través de la señal de Azteca UNO.

También está disponible de forma digital en el sitio web de TV Azteca y la aplicación TV Azteca En Vivo.

Asimismo, para quienes buscan seguir la convivencia dentro de la casa fuera de las galas, la plataforma de streaming Disney+.