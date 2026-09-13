Tormenta negra: ¿Cuáles son los 4 estados que se verán más afectados hoy 13 de septiembre?

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan afectaciones en diversos estados de la República Mexicana debido a fuertes lluvias que alcanzarán acumulaciones severas de hasta 150 mm.
Cabe destacar que las mediciones de precipitación responden a fenómenos de gran escala y no solo a eventos locales.
¿En qué regiones de México lloverá hoy?
El reporte del SMN detalla que la combinación de circulaciones ciclónicas y vaguadas en los niveles medios y altos de la atmósfera potenciará las precipitaciones.
Además, la onda tropical número 39 impactará el sur y suroeste del territorio nacional, mientras que se prevé la posible caída de granizo en regiones del occidente y centro del país, así como lluvias en el norte, oriente, sur y sureste.
¿Cuáles son los estados más afectados por las lluvias?
Con base en las proyecciones del SMN, así se distribuirá la intensidad de las lluvias y chubascos en el país:
Estados con lluvias muy fuertes e intensas (75 a 150 mm)
- Sinaloa
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
Estados con lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm)
- Chihuahua
- Zacatecas
- Durango
- Nayarit
- Jalisco
- Puebla
Estados con chubascos (25 a 50 mm)
- Sonora
- Coahuila
- San Luis Potosí
- Colima
- Aguascalientes
- Michoacán
- Guanajuato
- Guerrero
- Estado de México
- Tabasco
Estados con intervalos de chubascos (5 a 25 mm)
- Baja California Sur
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Querétaro
- Hidalgo
- Morelos
- Tlaxcala
- Ciudad de México
- Quintana Roo
Estados con lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm)
Registrando la menor cantidad de precipitación.
- Campeche
- Yucatán