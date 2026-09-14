Ofertas en Walmart y Chedraui Los mejores descuentos en frutas y verduras (Crónica Digital)

Martes de Frescura Walmart y Martimiércoles Chedraui presentan buenas ofertas este 15 y 16 de septiembre, fechas en las que los clientes pueden aprovechar de los descuentos en frutas y verduras en las sucursales de ambas tiendas.

Chedraui vs. Walmart: Mejores ofertas en frutas

En frutas, Martimiércoles presenta precios inferiores en buena parte de los productos que coinciden con Martes de Frescura. El plátano Chiapas tiene el mismo precio en ambas cadenas, con 16 pesos por kilo, mientras la piña Miel cuesta 36.90 pesos en Chedraui frente a 37 en Walmart, una diferencia de apenas 10 centavos.

La manzana Roja Gala, la cadena mexicana la ofrece en 34.90 pesos por kilo y la estadounidense en 40. En el caso del aguacate Hass, el precio es de 56 pesos en Chedraui frente a 59 en Walmart.

La granada roja es uno de los productos con precio idéntico, ya que ambas cadenas la colocan en 69 pesos por kilo. La papaya Maradol también presenta una diferencia mínima, con 39.90 pesos en promedio.

En guayaba, Martimiércoles registra 56 pesos por kilo, mientras en Martes de Frescura establece un precio de 64. El melón chino muestra una brecha todavía mayor, con 18.90 pesos en Chedraui frente a 35 en Walmart.

La diferencia también es considerable en limón agrio, que cuesta 24 pesos por kilo en Chedraui y 35 en Walmart. Para la tuna blanca, los precios son de 29.90 y 49 pesos, respectivamente.

La naranja, la tienda mexicana la ofrece en 24.90 pesos por kilo, mientras que la cadena estadounidense registra 44. En la manzana verde ocurre una excepción, ya que Walmart tiene un precio de 54 pesos por kilo frente a 57.90 en Chedraui.

Martimiércoles Chedraui vs. Martes de Frescura Walmart: ofertas en verduras

En verduras, Chedraui también mantiene precios menores en la mayoría de los productos comparados. La cebolla blanca cuesta 45.99 pesos por kilo en Martimiércoles, mientras Martes de Frescura registra 62.

El tomate verde sin cáscara se encuentra en 34.90 pesos por kilo en Chedraui frente a 36 en su competencia. En el chayote sin espinas la diferencia es mucho mayor, con 22.90 pesos y 39.90, respectivamente.

La lechuga romana cuesta 14.90 pesos por pieza en Chedraui, frente a 17 en Walmart. En pepino, los precios son de 21.80 y 22 pesos por kilo, respectivamente.

La zanahoria también presenta una diferencia mínima, con 14.90 pesos por kilo en promedio en ambas cadenas. En el jitomate Saladet, Chedraui marca 19 pesos por kilo, mientras Walmart lo ofrece en 21.

La jícama cuesta 21.90 pesos por kilo en Martimiércoles frente a 29.90 en su competencia directa.

Recuerda que los precios pueden variar en ambas cadenas sin rpeio aviso.