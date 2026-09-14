Exatlón México 2026, La Villa 360: ¿Quién gana hoy 14 de septiembre?

Exatlón México Hoy se disputa La Villa 360 (Exatlón)

Exatlón México 2026 comienza este lunes 14 de septiembre con un nuevo enfrentamiento por la Villa 360, después de una jornada de eliminación que terminó con la salida de María Salazar. Los equipos Rojo y Azul regresan a los circuitos con el objetivo de quedarse con el territorio que ofrece mejores condiciones durante el siguiente ciclo.

Mientras los azules buscarán abandonar las barracas y recuperar la Villa 360, los rojos intentarán conservarla.

¿Quién ganó La Villa 360 hoy lunes 14 de septiembre en Exatlón México?

Los spoilers de Exatlón México 2026 que circulan en redes sociales apuntan al Equipo Azul como posible ganador de la Villa 360 este lunes 14 de septiembre. De confirmarse esta versión, los celestes conseguirían el beneficio territorial al comenzar la cuarta semana y obligarían a los rojos a regresar a las barracas.

Horario y dónde ver Exatlón México en vivo hoy 14 de septiembre

Exatlón México 2026 podrá verse este lunes 14 de septiembre a partir de las 18:30 horas, tiempo del centro de México. El programa se transmite de lunes a viernes mediante Azteca UNO, donde se podrá seguir en vivo la competencia por la Villa 360.

Los capítulos también pueden revivirse a través de Disney Plus, plataforma en la que está disponible la temporada del reality deportivo.

¿Quiénes son los participantes de Exatlón México?

El Equipo Rojo de Exatlón México 2026 está integrado por Zudikey Rodríguez, Pato Araujo, Aristeo Cázares, Heliud Pulido, Paco Franco, Jerry Lizárraga, Paulette Galardo, Montse Mejía, Karol Rojas, Ella Bucio y Emilio.

Por el Equipo Azul compiten Alexis Vargas, Adrián Leo, David Juárez “La Bestia”, Fernando Vallejo, El Vaquero, Cristian, Doris del Moral, Katia Gallegos, Andrea Medina y Natasha Septién.