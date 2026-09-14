Xbox anuncia registro para el Fan Fest CDMX este 17 de septiembre: ¿Cómo y dónde inscribirte?

Xbox Fan Fest CDMX Xbox anunció fechas de registro para el Fan Fest en CDMX que celebrará su 25 aniversario.

La popular marca de videojuegos Xbox confirmó que la Ciudad de México formará parte de su gira internacional Xbox Fan Fest 2026, un evento presencial de alcance global que tiene por propósito celebrar la cultura de los videojuegos y ofrecer experiencias exclusivas para las personas asistentes de la comunidad fanática.

A diferencia de la dinámica común de las convenciones de entretenimiento, el Xbox Fan Fest es un evento gratuito, sin embargo, su espacio es limitado y estará sujeto al registro previo de los jugadores o jugadoras; de acuerdo con la cuenta oficial de la marca en México, la inscripción arrancará esta semana.

¡Entérate de todos los detalles!

Xbox Fan Fest 2026: fechas y horarios de registro

Mediante redes sociales, la cuenta oficial de Xbox México anunció que el registro para el Xbox Fan Fest 2026 en terreno capitalino se llevará a cabo el jueves 17 de septiembre del año presente a través de este enlace (cuyo correcto funcionamiento se habilitará para entonces).

En solo tres días podrás registrarte a #XBOXFanFest.



Aquí te decimos todo lo que necesitas saber. Conoce más: https://t.co/EvjKknmQCb pic.twitter.com/bT2pUUm8wQ — XBOX México (@XBOXMexico) September 14, 2026

El registro para el esperado evento en la Ciudad de México contempla dos horarios entre los que podas elegir al momento de tu registro; las características de cada uno, son:

09:00 a 14:00 horas : todas las edades.

: todas las edades. 16:00 a 22:00 horas: únicamente mayores de 18 años.

La diferencia entre los horarios radica en que las personas menores de edad deben ir acompañadas por un adulto o adulta, quienes deberán encargarse del registro el día jueves. En caso de que no sean compañía de un menor, el pase será individual.

¿Qué pasa después de mi registro para el Xbox Fan Fest 2026 en CDMX?

Una vez que hayas completado el registro con éxito para participar por un sitio en alguno de los turnos que el evento de videojuegos ofrecerá en Ciudad de México, deberás contar con los siguientes requisitos para poder acceder al Fan Fest:

Tu confirmación de registro impresa, recibida por correo electrónico.

Una identificación oficial vigente.

El correo electrónico que utilizaste para realizar tu registro.

A su vez, el evento advierte que no podrán ingresarse artículos como carreolas, mochilas grandes, botellas de cualquier material, laptops, cualquier tipo de arma y selfie sticks.

¿Cuándo y dónde será el Xbox Fan Fest 2026 de CDMX?

Los y las gamers de la Ciudad de México que tengan la suerte de recibir el correo electrónico de confirmación, deberán asistir —en su horario solicitado durante el registro— a las instalaciones del Hipódromo de las Américas el día sábado 17 de octubre.

Hasta el momento, se desconocen las actividades específicas del evento de Xbox, sin embargo, internautas especulan que podrían realizarse el lanzamiento de próximos títulos de la compañía, además de diversas actividades inmersivas para los y las asistentes.