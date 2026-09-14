Hayden Panettiere Revelan nuevos detalles de la muerte de Hayden Panettiere: habría tomado una pastilla alterada antes de su fallecimiento (X: @poptime)

La actriz de 36 años, Hayden Panettiere, recordada por su papel como la prometedora cantante de country Juliette Barnes en la serie Nashville y sus apariciones en las entregas de Scream 4 y Scream VI como Kirby Reed, falleció el pasado 16 de agosto.

Panettiere fue encontrada inconsciente y en paro cardíaco en un alojamiento temporal junto a su novio, Brian Hickerson. Mientras las investigaciones policiales siguen en pie, hasta el día de hoy, 14 de septiembre, se han revelado nuevos detalles sobre su deceso.

¿Qué pasó con Hayden Panettiere según los informes policiales?

De acuerdo con reportes de las autoridades, Hayden habría fallecido unas horas después de haber ingerido una pastilla de oxicodona adulterada con fentanilo, la cual fue adquirida en el mercado negro durante la mañana de su fallecimiento.

Según fuentes policiales consultadas por TMZ, la actriz habría comprado varios medicamentos recetados a través de un contacto distribuidor de estupefacientes en Los Ángeles, un día antes de volar hacia Carolina del Sur junto a su pareja. Ante esto, las autoridades creen que consumió la pastilla la mañana de su muerte sin saber que contenía dicho opioide sintético.

¿Cómo avanza la investigación sobre el deceso de la actriz?

Actualmente, la DEA en Los Ángeles se encuentra reconstruyendo activamente la relación entre Hayden y el traficante de drogas, con la intención de rastrear la sustancia mortal hasta su origen.

Las autoridades policiales señalaron que los resultados finales se darán a conocer en cuanto se entreguen los exámenes toxicológicos pendientes.

Por ahora, la principal hipótesis apunta al contenido adulterado con fentanilo en la oxicodona como la causa directa de la muerte de Panettiere, aclarando además que no se encontraron signos de violencia ni circunstancias sospechosas en el lugar.