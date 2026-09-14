One Piece y Bob Esponja llegan a McDonald’s: ¿cuándo, cómo y a qué precio conseguir el crossover del mar más esperado?

One Piece y Bob Esponja en McDonald's La colaboración de One Piece y Bob Esponja que ha dado la vuelta al mundo finalmente llegó a las sucursales en México.

Dos de las franquicias más populares del oceáno unen fuerzas este septiembre de 2026 para presentar su colaboración en McDonald’s México, después de haber sido un rotundo éxito en regiones como Estados Unidos y países de Europa.

Se trata de One Piece y Bob Esponja, cuya unión en la ‘Cajita Feliz’ de la cadena de comida rápida no sólo ofrece la típica comida del combo, sino también una figura coleccionable que combina a los icónicos personajes de Nickelodeon con uno de los animes más exitosos y longevos de la era moderna.

One Piece y Bob Esponja en McDonald’s México: ¿cuándo saldrá a la venta, dónde y a qué precio comprar la Cajita Feliz?

¡Piratas y leales fans de Fondo de Bikini! La colaboración con la que Nickelodeon y Toei Animation sorprendieron al mundo entero, ya es una realidad en México, según lo anunció McDonald’s en su cuenta oficial de redes sociales.

A pesar de que ambas producciones son muy distintas entre sí, cada una de ellas cuenta con una característica singular: el mar es tan protagonista como sus propios héroes, quienes destacan por su positiva actitud en el camino hacia sus sueños. Por lo tanto, las franquicias decidieron celebrar el impacto de tales animaciones con un combo que mezclara lo mejor de dos mundos.

“Comienza la aventura en tu Cajita Feliz”, publicó McDonald’s al presentar una pequeña animación de su Cajita Feliz vistiendo el icónico Sombrero de Paja del capitán Monkey D. Luffy, a la vez que el combo mostró la estética porosa del famoso Bob Esponja.

De acuerdo con el anuncio, la colaboración de One Piece y Nickelodeon estará disponible en México a partir del 15 de septiembre, justo a tiempo para unirse a la fiebre del anime que Burger King había liderado desde la semana anterior con su combo temático de Dragon Ball.

Tal como antiguas ediciones de combos especiales inspirados en franquicias populares, la Cajita Feliz de One Piece y Bob Esponja podrá adquirirse en todas las sucursales de México, por lo que las personas interesadas podrán acercarse a cualquiera de los más de 400 establecimientos disponibles de forma física o recurrir al delivery a través de la aplicación móvil.

Hasta el momento, no se han revelado los precios oficiales de la Cajita Feliz de One Piece y Bob Esponja, sin embargo, internautas especulan un costo aproximado de $140 pesos, tomando en cuenta ediciones similares de combos temáticos.

¿Cuáles son las figuras de One Piece y Bob Esponja en McDonald’s?

Desde el momento que la colaboración fue presentada en otras sucursales del mundo, llamó la atención de los y las fans más leales a ambas franquicias, así como de las almas coleccionistas, ya que las 15 figuras exclusivas evocan las mejores características de los icónicos personajes de One Piece y Bob Esponja.

Los jueguetes coleccionables disponibles, son:

Bob Esponja como Monkey D. Luffy .

como . Patricio Estrella como Roronoa Zoro .

como . Calamardo como Sanji .

como . Arenita como Nami .

como . Gary como Tony Tony Chopper .

como . Don Cangrejo como Jinbe .

como . Plankton como Usopp .

como . Perlita como Nico Robin .

como . Larry como Franky .

como . Smitty Werbenjágermansen como Brook .

como . Señora Puff como Big Mom .

como . El Holandés Errante como Barbanegra.

A diferencia de los menús temáticos de K-Pop Demon Hunters, se desconoce si el combo de One Piece y Bob Esponja incluirá comida o salsas especiales, por lo que se espera que el menú de esta colaboración se mantenga tal como la Cajita Feliz es: una hamburguesa sencilla o 4 nuggets de pollo, en compañía de papas pequeñas y una bebida.