Oktoberfest 2026: ¿Qué es, cuándo empieza y en qué lugares de México se realiza? (Pexels)

El Oktoberfest es una de las festividades más famosas y tradicionales del mundo, la cual reúne a miles de personas, dejando un impacto económico de gran magnitud en Alemania; sin embargo, hay sedes para festejarlo en distintas ciudades alrededor del mundo. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber del Oktoberfest 2026.

¿Qué es el Oktoberfest y cuál es su origen histórico?

El Oktoberfest es un histórico festival alemán y es mundialmente conocido. Se lleva a cabo al sur del país en Múnich y reúne a millones de personas que celebran con música, comida bávara y mucha cerveza.

Durante estas fechas, la ciudad se llena de carpas festivas, atracciones y cervecerías al aire libre. El montaje para preparar el festival se lleva a cabo con una anticipación de aproximadamente tres meses, lo que deja ver lo mucho que es esperado.

La festividad se remonta a 1810, cuando se realizó una fiesta pública como celebración del matrimonio del príncipe heredero Luis de Baviera y la princesa Teresa de Sajonia-Hildburghausen y desde ese entonces el Oktoberfest (aunque no siempre con ese nombre) se ha llevado a cabo de manera casi ininterrumpida.

El festival se realiza en el predio Theresienwiese, el cual tiene ese nombre en conmemoración de la princesa Teresa. Además, este año se estará celebrando la 191.ª edición del festival.

Fechas del Oktoberfest 2026: Del arranque en Alemania a las ediciones en México

El Oktoberfest 2026 iniciará en esta edición el 19 de septiembre y tiene previsto finalizar hasta el 4 de octubre. En México, las sedes que albergarán el festival tomarán en cuenta las mismas fechas para estar en sintonía con la festividad alemana.

Múnich espera que, durante los 16 días de celebración, la ciudad albergue alrededor de unos 6 millones de visitantes.

Oktoberfest en México 2026: ¿En qué ciudades y sedes se celebrará?

En esta edición, el Oktoberfest 2026 tendrá sedes en México; aunque no fueron anunciadas de manera oficial, sin embargo, algunos restaurantes y cervecerías han decidido unirse al festejo.

Estos son los estados donde se podrá disfrutar del festival alemán: