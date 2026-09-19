Atlas vs Pumas HOY: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO la Jornada 9?

La Liga MX abrirá la jornada sabatina con el Atlas vs Pumas, correspondiente a la Jornada 9 del Apertura 2026. El encuentro pondrá frente a frente a dos equipos que necesitan sumar para mantenerse cerca de los puestos de clasificación.

El escenario será el Estadio Jalisco, donde los rojinegros buscarán hacer valer la localía ante unos universitarios que llegan después de una derrota ante Chivas.

¿A qué hora juega Atlas vs Pumas HOY?

El partido Atlas vs Pumas se juega este sábado 19 de septiembre de 2026 a las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

Los equipos saltarán a la cancha del Estadio Jalisco para disputar uno de los encuentros que abrirán la actividad de la Liga MX este sábado. El duelo forma parte de la Jornada 9 del Apertura 2026.

Atlas vs Pumas: todo lo que tienes que saber

Partido: Atlas vs Pumas

Atlas vs Pumas Fecha: sábado 19 de septiembre de 2026

sábado 19 de septiembre de 2026 Hora: 17:00 horas

17:00 horas Torneo: Apertura 2026

Apertura 2026 Jornada: 9

9 Estadio: Jalisco

Jalisco Ciudad: Guadalajara, Jalisco

¿Dónde ver Atlas vs Pumas EN VIVO?

Si quieres seguir el encuentro desde casa, habrá distintas opciones para ver el Atlas vs Pumas en vivo.

La transmisión está contemplada por Canal 5 y TUDN, además de ViX Premium.

¿Cómo llegan Atlas y Pumas al partido?

El duelo llega con una diferencia corta entre ambos clubes en la clasificación. Después de ocho jornadas, Atlas suma 13 puntos, mientras que Pumas tiene 11 unidades, por lo que el resultado podría modificar su posición en la tabla.

Los Zorros regresan a casa después de visitar al Toluca en la jornada anterior. El conjunto rojinegro sufrió una derrota de 5-2, resultado que amplió a tres partidos su racha sin conseguir una victoria, de acuerdo con información publicada antes del encuentro.

Del lado universitario, Pumas también llega después de un tropiezo. El equipo cayó 3-0 ante Chivas en la fecha pasada y ahora buscará recuperar terreno en Guadalajara.

La Jornada 9 arranca en Guadalajara y, después, el futbol mexicano tendrá una tarde bastante cargada antes de llegar al esperado Clásico Nacional entre América y Chivas por la noche.