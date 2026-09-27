¿Quién salió de La Casa de los Famosos México? Brianda Deyanara fue la eliminada este domingo 27 de septiembre

Brianda Deyanara es la séptima eliminada de La Casa de los Famosos México Foto: La Crónica

La aventura de Brianda Deyanara en La Casa de los Famosos México 2026 llegó a su fin. La actriz y creadora de contenido se convirtió en la última eliminada de la cuarta temporada del reality, luego de enfrentar una de las placas con los integrantes más fuertes de la casa.

Brianda Deyanara llegó a la gala de eliminación junto con Gema Garoa, Mariana Ochoa, Masad Al-Tamimi, Karina Torres y Yahir. Fue así como Brianda quedó así a merced del voto del público, que finalmente determinó su salida de la competencia.

Brianda Deyanada es la última eliminada de La Casa de los Famosos México

Su ingreso al reality se dio a conocer el 20 de julio de 2026, cuando la producción anunció que sería la decimotercera habitante de la temporada. Desde entonces, su paso por la casa ha estado marcado por pruebas de liderazgo, decisiones estratégicas y una cercanía con Masad Altamimi que ha generado conversación entre los seguidores del programa.

Su cercanía con Masad, las bromas con sus compañeros y el protagonismo que ha tenido en las dinámicas la habían convertido en una de las figuras más visibles de la temporada. Sin embargo, en esta séptima gala no pudo competir contra el fandom de los demás integrantes.

¿Quién es Brianda Deyanara?

Brianda ya contaba con una trayectoria como creadora de contenido antes de incorporarse al programa. La presentación oficial de la producción la identifica como una nueva habitante, mientras que los materiales de Las Estrellas y ViX muestran su participación en las dinámicas de competencia.

No hay suficiente información verificada en las fuentes consultadas para detallar su edad, estudios, lugar de nacimiento o una biografía completa. Por ello, esta reseña se enfoca en su recorrido dentro del reality y no en datos personales que no han sido confirmados.

Los mejores momentos de Brianda Deyanara en LCDLF México

Uno de los primeros momentos destacados de Brianda ocurrió el 28 de julio, cuando encontró la primera moneda del destino de la temporada. El beneficio consistía en duplicar los votos en las nominaciones del día siguiente, lo que le otorgó una ventaja estratégica dentro de la casa.

El 27 de agosto, Brianda se enfrentó a Karina y Ernesto Laguardia en una prueba de preguntas sobre momentos de la temporada. La dinámica consistía en avanzar por distintos niveles del Elevador del destino, y quien obtuviera el mejor desempeño tendría la oportunidad de disputar la salvación.

Brianda consiguió imponerse a sus compañeros y se convirtió en la primera retadora del duelo por la salvación contra Masad.

Brianda participó en la subasta de inmunidad de la séptima semana, pero Ese Pérez terminó ganando la ventaja tras ofrecer el 40 por ciento del presupuesto semanal de alimentos. De esta manera, Brianda quedó expuesta a las nominaciones.