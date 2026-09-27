La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quién será el último eliminado antes de la Gran Final?

La Casa de los Famosos México ¿Quién será el último eliminado antes de la Gran Final? (X: @LaCasaFamososMx)

Pronto se dará a conocer quiénes serán los habitantes que pasarán a la Gran Final de La Casa de los Famosos México 2026. Para este domingo 27 de septiembre se definirá quién se quedará a las puertas de la competencia tras la última eliminación. De los cuatro nominados, solo uno no tendrá la suerte de convertirse en uno de los grandes finalistas.

En pocas horas se dará el resultado final sobre el participante que abandonará la casa. Según las encuestas realizadas en redes y los votos de los fanáticos, la tendencia sobre el nivel de apoyo de los nominados ya muestra un panorama claro.

¿Quiénes son los nominados de esta semana?

Con la placa de nominados definitiva, los habitantes que se encuentran en peligro de abandonar la casa este día son:

Ese Pérez

Brianda Deyanara

Ernesto Laguardia

Memo Schutz

Son los habitantes nominados que deberán asegurar el respaldo del público para mantener su lugar en la competencia.

¿Cómo van las votaciones de los nominados?

De acuerdo con las encuestas de preferencia, los porcentajes de apoyo se distribuyen de la siguiente manera:

Ese Pérez: 33%

33% Brianda Deyanara: 23%

23% Ernesto Laguardia: 22%

22% Memo Schutz: 22%

En la tabla de posiciones se aprecia que Ese Pérez es uno de los participantes con menor riesgo de salir. Por el contrario, los integrantes que cuentan con menor respaldo en los votos son Memo Schutz y Ernesto Laguardia, quienes se encuentran en la zona de peligro para convertirse en el último eliminado de la temporada.

Aunque estos porcentajes sirven como referencia para medir la preferencia de los seguidores, el resultado oficial se mantendrá en reserva hasta el momento de la gala.

Lista de eliminados y abandonos de La Casa de los Famosos México

A lo largo de la competencia, diversos participantes han dejado el programa, ya sea por votación o por decisión propia. La lista de salidas se conforma de la siguiente manera: